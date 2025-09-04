Az ítélet szerint a kábítószerélvező fiatal férfi 2017 elején barátnőjét egy személygépkocsiért cserébe átadta egy szegedi párnak. A pár és rokonaik fiatal magyar lányok Szegeden és Németországban folytatott prostitúciós tevékenységéből származó bevételének elvételéből éltek. Amikor a lány rájött, hogy a szerelme eladta, menekülni akart, de a futtatói nem engedték ki a lakásból, bántalmazták.
Azt hitte a szegedi fiatalember, hogy megcsinálta élete üzletét, amikor eladta a barátnőjét egy autóért
A büntetés súlyosítását indítványozta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a barátnőjét egy személygépkocsiért eladó szegedi férfival és a társaival szemben.
A sértettet a szegedi lakásukban, majd külföldön prostitúcióra kényszerítették, és teljes bevételét elvették. A fiatal lány 2017 nyarán Bécsben megismerkedett egy szintén prostituáltak futtatásával foglalkozó magyar férfival, akiben a megmentőjét látta, és szerelmes lett belé. Innentől az ő befolyása alatt, a férfi irányításával és felügyeletével folytatta a prostitúciót a közös jövőjük reményében, amelyből származó teljes bevételét átadta. A lány végül egy utcán megismert külföldi férfi segítségével tudott elmenekülni.
A Gyulai Törvényszék az elkövetőket emberkereskedelem és kitartottság bűntette – a lányt eladó férfit kábítószer birtoklásának vétsége miatt is – 5 és 7 év közötti fegyházbüntetésre, két magyar nőt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt.
Az ítélet az emberkereskedelemmel érintett elkövetők vonatkozásában az ügyészség súlyosításért, a védelem felmentésért és enyhítésért fellebbezett. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elkövetett cselekmények jellegére figyelemmel a büntetések súlyosítása indokolt.
Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.
Lezárásokra kell készülni Budapesten, ezeket a helyeket kerülje el autóval + térkép
Érdemes tájékozódni, mielőtt elindul otthonról.
Beakadt a lemez Magyar Péter embereinél, kínosan kerülik a válaszadást + videó
Gerzsenyi Gabriella még a fővárosi Tisza-szigetekről szóló kérdésre is csak az adócsökkentésről szóló mantrát ismételgette.
Kínos lebukása után gátlástalanul fenyegetőzik Niedermüller Péter
Mohácsy István: Nem számít, hogy fenyegetőzik a habzó szájú vérkommunista polgármester.
Magyar Péter nem tudja elterelni a figyelmet a sorozatos lebukásairól
Menczer Tamás ismét szóváltásba keveredett a Tisza-vezérrel.
