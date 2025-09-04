Azt hitte a szegedi fiatalember, hogy megcsinálta élete üzletét, amikor eladta a barátnőjét egy autóért

A Gyulai Törvényszék az elkövetőket emberkereskedelem és kitartottság bűntette – a lányt eladó férfit kábítószer birtoklásának vétsége miatt is – 5 és 7 év közötti fegyházbüntetésre, két magyar nőt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt.

Az ítélet az emberkereskedelemmel érintett elkövetők vonatkozásában az ügyészség súlyosításért, a védelem felmentésért és enyhítésért fellebbezett. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elkövetett cselekmények jellegére figyelemmel a büntetések súlyosítása indokolt.