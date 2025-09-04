üzletautólányvétség

Azt hitte a szegedi fiatalember, hogy megcsinálta élete üzletét, amikor eladta a barátnőjét egy autóért

A büntetés súlyosítását indítványozta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a barátnőjét egy személygépkocsiért eladó szegedi férfival és a társaival szemben.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 09. 04. 14:55
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ítélet szerint a kábítószerélvező fiatal férfi 2017 elején barátnőjét egy személygépkocsiért cserébe átadta egy szegedi párnak. A pár és rokonaik fiatal magyar lányok Szegeden és Németországban folytatott prostitúciós tevékenységéből származó bevételének elvételéből éltek. Amikor a lány rájött, hogy a szerelme eladta, menekülni akart, de a futtatói nem engedték ki a lakásból, bántalmazták. 

A sértettet a szegedi lakásukban, majd külföldön prostitúcióra kényszerítették, és teljes bevételét elvették. A fiatal lány 2017 nyarán Bécsben megismerkedett egy szintén prostituáltak futtatásával foglalkozó magyar férfival, akiben a megmentőjét látta, és szerelmes lett belé. Innentől az ő befolyása alatt, a férfi irányításával és felügyeletével folytatta a prostitúciót a közös jövőjük reményében, amelyből származó teljes bevételét átadta. A lány végül egy utcán megismert külföldi férfi segítségével tudott elmenekülni.

A Gyulai Törvényszék az elkövetőket emberkereskedelem és kitartottság bűntette – a lányt eladó férfit kábítószer birtoklásának vétsége miatt is – 5 és 7 év közötti fegyházbüntetésre, két magyar nőt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt.

Az ítélet az emberkereskedelemmel érintett elkövetők vonatkozásában az ügyészség súlyosításért, a védelem felmentésért és enyhítésért fellebbezett. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elkövetett cselekmények jellegére figyelemmel a büntetések súlyosítása indokolt.

Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu