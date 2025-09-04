Békésen utazgattak a balatoni gyakorlatra a rendőrök az M7-esen, de amit Lepsénynél láttak, minden képzeletet felülmúl

A jármű mellett egy férfi poroltóval próbálta megfékezni a tüzet, de nem járt sikerrel. A rendőrök a személy- és vagyonbiztonság érdekében azonnal intézkedtek a forgalom lezárásáról, majd értesítették a tűzoltókat és a mentőket, miközben igyekeztek a lángok továbbterjedését megakadályozni. Személyi sérülés nem történt. A tüzet végül a székesfehérvári hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók oltották el.