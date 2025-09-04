Égő járműszerelvényre lettek figyelmesek a bevetési rendőrök az M7-es autópálya 80-as kilométerszelvényénél, a lepsényi lehajtó közelében – írja a rendőrségi portál.
Békésen utazgattak a balatoni gyakorlatra a rendőrök az M7-esen, de amit Lepsénynél láttak, minden képzeletet felülmúl
Azt a napot biztosan újra kellett tervezniük.
Részletezik, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda állományának egy része vízi mentési gyakorlatra tartott szeptember 2-án Budapestről a Balatonhoz, amikor a sztrádán észrevettek egy füstölő kamiont.
A jármű mellett egy férfi poroltóval próbálta megfékezni a tüzet, de nem járt sikerrel. A rendőrök a személy- és vagyonbiztonság érdekében azonnal intézkedtek a forgalom lezárásáról, majd értesítették a tűzoltókat és a mentőket, miközben igyekeztek a lángok továbbterjedését megakadályozni. Személyi sérülés nem történt. A tüzet végül a székesfehérvári hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók oltották el.
