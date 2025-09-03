rendőrségvágánysínpárKomárom-Esztergomban

Száguldó vonat tartott a síneken fekvő férfi felé Tatabányán, de arra biztosan nem számított, ami a következő pillanatban történt

Valószínűleg már pörgött a szeme előtt élete filmje.

Magyar Nemzet
Forrás: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség2025. 09. 03. 12:48
illusztráció Fotó: MTVA/Jászai Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy ember fekszik az 1-es számú vasúti fővonal egyik sínpárján Tatabányán – érkezett a bejelentés augusztus 31-én délután a rendőrségre. 

A rendőrök a sínekhez rohantak, ekkor meglátták, hogy valóban egy férfi feküdt a vágányon. A lehető leggyorsabban lehúzták őt a sínekről. Alig egy perc elteltével egy vonat haladt át teljes sebességgel azon a pályaszakaszon, ahol a férfit megtalálták – írja a közösségi oldalán a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. A tatabányai egyenruhások a kétségbeesett embert átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik gondoskodtak róla, hogy megkapja a szükséges ellátást.

Az életmentésekben közreműködő rendőröket – Korpás Rebeka és Kincses Krisztián r. őrmestereket – Boross Zoltán László r. dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány elismerésben részesítette.


További játékainkhoz kattintson ide!


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Népmese

Puzsér megkapta a magáét, Rákay Philip nem nézte tétlenül a legújabb aljasságát

Csépányi Balázs avatarja

Mocskos tempó…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu