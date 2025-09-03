Egy ember fekszik az 1-es számú vasúti fővonal egyik sínpárján Tatabányán – érkezett a bejelentés augusztus 31-én délután a rendőrségre.
Száguldó vonat tartott a síneken fekvő férfi felé Tatabányán, de arra biztosan nem számított, ami a következő pillanatban történt
Valószínűleg már pörgött a szeme előtt élete filmje.
A rendőrök a sínekhez rohantak, ekkor meglátták, hogy valóban egy férfi feküdt a vágányon. A lehető leggyorsabban lehúzták őt a sínekről. Alig egy perc elteltével egy vonat haladt át teljes sebességgel azon a pályaszakaszon, ahol a férfit megtalálták – írja a közösségi oldalán a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. A tatabányai egyenruhások a kétségbeesett embert átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik gondoskodtak róla, hogy megkapja a szükséges ellátást.
Az életmentésekben közreműködő rendőröket – Korpás Rebeka és Kincses Krisztián r. őrmestereket – Boross Zoltán László r. dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány elismerésben részesítette.
