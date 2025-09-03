Száguldó vonat tartott a síneken fekvő férfi felé Tatabányán, de arra biztosan nem számított, ami a következő pillanatban történt

A rendőrök a sínekhez rohantak, ekkor meglátták, hogy valóban egy férfi feküdt a vágányon. A lehető leggyorsabban lehúzták őt a sínekről. Alig egy perc elteltével egy vonat haladt át teljes sebességgel azon a pályaszakaszon, ahol a férfit megtalálták – írja a közösségi oldalán a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. A tatabányai egyenruhások a kétségbeesett embert átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik gondoskodtak róla, hogy megkapja a szükséges ellátást.