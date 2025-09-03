Meghalt egy két hónapos csecsemő a VI. kerületben, őrizetben az apa

Meghalt egy VI. kerületi lakásban egy csecsemő – érkezett a bejelentés a Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába szeptember 2-án nem sokkal délután negyed öt előtt.
A helyszínre érkező mentők már csak a halál tényét tudták megállapítani. Az ügyről a rendőrség tájékoztatása alapján egyelőre annyit lehet tudni, hogy szeptember 1-jén délután fél egykor egy VI. kerületi lakásban egy 44 éves, kínai állampolgárságú férfi leejtette a két hónapos lányát, aki – az apa elmondása szerint – életjelet nem mutatott, azonban erről csak másnap értesítette a hatóságokat.
További Belföld híreink
A BRFK életvédelmi osztály gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A helyszínen a csecsemő apját elfogták, majd előállították. Gyanúsítottkénti kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték letartótatását.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt akar Magyar Péter Kötcsére menni + videó
A miniszterelnök szerint csak a provokáció és a balhé maradt a Tisza Pártnak.
Katonai konvoj halad át Magyarország útjain, és most kérnek is valamit az autósoktól
Próbálnak nem zavarni útközben.
Tisza-adó: sorra ábrándulnak ki a saját hívei Magyar Péterből
A Tisza-adó terve kikezdte Magyar Péter támogatóinak táborát.
Nem csak a tyúkok meg a kakasok kellettek a kunmadarasi jómadárnak
A szalonna, a kamera, és a mozgásérzékelős lámpa is megmozgatta a fantáziáját.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt akar Magyar Péter Kötcsére menni + videó
A miniszterelnök szerint csak a provokáció és a balhé maradt a Tisza Pártnak.
Katonai konvoj halad át Magyarország útjain, és most kérnek is valamit az autósoktól
Próbálnak nem zavarni útközben.
Tisza-adó: sorra ábrándulnak ki a saját hívei Magyar Péterből
A Tisza-adó terve kikezdte Magyar Péter támogatóinak táborát.
Nem csak a tyúkok meg a kakasok kellettek a kunmadarasi jómadárnak
A szalonna, a kamera, és a mozgásérzékelős lámpa is megmozgatta a fantáziáját.