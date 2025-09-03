Meghalt egy két hónapos csecsemő a VI. kerületben, őrizetben az apa

A helyszínre érkező mentők már csak a halál tényét tudták megállapítani. Az ügyről a rendőrség tájékoztatása alapján egyelőre annyit lehet tudni, hogy szeptember 1-jén délután fél egykor egy VI. kerületi lakásban egy 44 éves, kínai állampolgárságú férfi leejtette a két hónapos lányát, aki – az apa elmondása szerint – életjelet nem mutatott, azonban erről csak másnap értesítette a hatóságokat.