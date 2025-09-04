Megszülte a pécsi kollégium mosdójában a gyermekét a 15 éves lány, hihetetlen, ami utána jött

A terhesség 28. hetében este kilenc órakor megindult a szülés, ám a lány nem szólt a kollégiumi nevelőnek, aki orvosi segítséget tudott volna kérni a biztonságos szülés érdekében. A fiatal több órás vajúdás után a mosdóban szülte meg gyermekét, akit ott hagyott a vécékagylóban. Az erősen vérző leány szobatársa szólt a nevelőnek, aki értesítette a mentőket, de az újszülött életét már nem lehetett megmenteni.