Megszülte a pécsi kollégium mosdójában a gyermekét a 15 éves lány, hihetetlen, ami utána jött

A kollégium mosdójában szülte meg gyermekét, majd a vécékagylóban hagyta egy fiatal lány. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a négy év javítóintézeti nevelés helybenhagyását indítványozta – közölték.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 09. 04. 14:05
illusztráció Forrás: Pexels
Várandósan kezdte meg a 2023-as tanévet egy pécsi gimnáziumban a tizenöt éves lány, amelyet próbált elrejteni azzal, hogy bő ruhákban járt. A hozzátartozóinak, ismerőseinek nem szólt, terhesgondozásra nem járt, a testnevelés órákon inkább vállalta a felszerelés hiánya miatti szaktanári figyelmeztetést.

A terhesség 28. hetében este kilenc órakor megindult a szülés, ám a lány nem szólt a kollégiumi nevelőnek, aki orvosi segítséget tudott volna kérni a biztonságos szülés érdekében. A fiatal több órás vajúdás után a mosdóban szülte meg gyermekét, akit ott hagyott a vécékagylóban. Az erősen vérző leány szobatársa szólt a nevelőnek, aki értesítette a mentőket, de az újszülött életét már nem lehetett megmenteni.

A Pécsi Törvényszék a fiatalkorú vádlottal szemben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 4 év javítóintézeti nevelést rendelt el. Az ítélet ellen a vádlott és törvényes képviselője felmentésért, védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhébb intézkedés alkalmazása végett fellebbezett.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az ítélet kisebb módosításokkal történő helybenhagyását indítványozta. Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla fog döntést hozni az ügyben.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

