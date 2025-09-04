Várandósan kezdte meg a 2023-as tanévet egy pécsi gimnáziumban a tizenöt éves lány, amelyet próbált elrejteni azzal, hogy bő ruhákban járt. A hozzátartozóinak, ismerőseinek nem szólt, terhesgondozásra nem járt, a testnevelés órákon inkább vállalta a felszerelés hiánya miatti szaktanári figyelmeztetést.
Megszülte a pécsi kollégium mosdójában a gyermekét a 15 éves lány, hihetetlen, ami utána jött
A kollégium mosdójában szülte meg gyermekét, majd a vécékagylóban hagyta egy fiatal lány. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a négy év javítóintézeti nevelés helybenhagyását indítványozta – közölték.
A terhesség 28. hetében este kilenc órakor megindult a szülés, ám a lány nem szólt a kollégiumi nevelőnek, aki orvosi segítséget tudott volna kérni a biztonságos szülés érdekében. A fiatal több órás vajúdás után a mosdóban szülte meg gyermekét, akit ott hagyott a vécékagylóban. Az erősen vérző leány szobatársa szólt a nevelőnek, aki értesítette a mentőket, de az újszülött életét már nem lehetett megmenteni.
A Pécsi Törvényszék a fiatalkorú vádlottal szemben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 4 év javítóintézeti nevelést rendelt el. Az ítélet ellen a vádlott és törvényes képviselője felmentésért, védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhébb intézkedés alkalmazása végett fellebbezett.
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az ítélet kisebb módosításokkal történő helybenhagyását indítványozta. Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla fog döntést hozni az ügyben.
