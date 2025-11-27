Izgalmas visszatérőket jelentett be az Operaház, több korábbi sikerdarab kerül újra a színpadra

A diótörő az idei évadban összesen 42 alkalommal lesz látható a dalszínházban, miután a nagy érdeklődésre való tekintettel december 15-én este, valamint december 19-én és 31-én három további előadást hirdetett meg az intézmény. Wayne Eagling és Solymosi Tamás 2015-ben bemutatott koreográfiája december 30-án ünnepli 300. előadását, míg az Opera történetének 1250. előadására 2026. január 4-én kerül sor. A Diótörő-produkcióban előadásonként a Magyar Nemzeti Balett csaknem hetven fővel, a Magyar Nemzeti Balettintézet több mint negyven növendékkel, míg a Magyar Állami Operaház Zenekara ugyancsak hetven fővel, a gyermekkar pedig húsz fővel működik közre. A diótörő című előadást az idei évadban Dobszay Péter, Marsovszky Paul és Tóth Sámuel Csaba dirigálja, akik mellett Dénes-Worowski Marcell és Teremi Dárius debütál a produkcióban. Ebben az évadban tízen táncolják Mária hercegnőt – többek között az együttes vezető szólistái, például Beck Maria és Melnyik Tatyjana –, kilencen pedig Diótörő herceget, köztük Balázsi Gergő Ármin, illetve Zhurilov Boris. Idén két coryphée is debütál a szerepben: Lillington Nathaniel, aki a floridai Harid Conservatory elvégzése után a Nagyszebeni Balettszínházból szerződött tavaly a társulathoz, és Marmus Auguste, aki a Svéd Királyi Balettiskola és a szentpétervári Vaganova Balettakadémia elvégzése után a Bajor Állami Balettből érkezett az együtteshez.

Jelenetkép az Operaház tavaly debütált darabjából, a Magyar karácsonyból. Forrás: Opera.hu

Operaház a Diótörőn túl

A diótörőn kívül más családi és gyermekprogramokat is kínál az adventi időszakban és az ünnepek alatt az Opera: az MVM Pikoló-programban december 5. és 19. között öt alkalommal ismét látható a Magyar karácsony című előadás, amely Ádám Jenő azonos című műve nyomán a szentestéhez kapcsolódó népdalokat, népszokásokat dolgozza fel Kocsár Miklós zeneszerző rokonműveivel kiegészítve. A Magyar Állami Operaház Gyermekkara csaknem 90 tagjának közreműködésével az előadásban olyan népszerű dalok szólalnak meg, mint a Kirje, kirje, kisdedecske, a Mostan kinyílt egy szép rózsavirág vagy az Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj - tették hozzá.