Izgalmas visszatérőket jelentett be az Operaház, több korábbi sikerdarab kerül újra a színpadra

Decemberben A diótörő, a Magyar karácsony és a Parázsfuvolácska című gyerekelőadásokkal, valamint különböző családi programokkal és jótékonysági produkciókkal várja a nézőket az Operaház.

Forrás: MTI2025. 11. 27. 16:40
Jelenet Csajkovszkij A diótörõ címû balettjének próbáján az Operaházban 2015. november 24-én. Fotó: Máthé Zoltán
A diótörő az idei évadban összesen 42 alkalommal lesz látható a dalszínházban, miután a nagy érdeklődésre való tekintettel december 15-én este, valamint december 19-én és 31-én három további előadást hirdetett meg az intézmény. Wayne Eagling és Solymosi Tamás 2015-ben bemutatott koreográfiája december 30-án ünnepli 300. előadását, míg az Opera történetének 1250. előadására 2026. január 4-én kerül sor. A Diótörő-produkcióban előadásonként a Magyar Nemzeti Balett csaknem hetven fővel, a Magyar Nemzeti Balettintézet több mint negyven növendékkel, míg a Magyar Állami Operaház Zenekara ugyancsak hetven fővel, a gyermekkar pedig húsz fővel működik közre. A diótörő című előadást az idei évadban Dobszay Péter, Marsovszky Paul és Tóth Sámuel Csaba dirigálja, akik mellett Dénes-Worowski Marcell és Teremi Dárius debütál a produkcióban. Ebben az évadban tízen táncolják Mária hercegnőt – többek között az együttes vezető szólistái, például Beck Maria és Melnyik Tatyjana –, kilencen pedig Diótörő herceget, köztük Balázsi Gergő Ármin, illetve Zhurilov Boris. Idén két coryphée is debütál a szerepben: Lillington Nathaniel, aki a floridai Harid Conservatory elvégzése után a Nagyszebeni Balettszínházból szerződött tavaly a társulathoz, és Marmus Auguste, aki a Svéd Királyi Balettiskola és a szentpétervári Vaganova Balettakadémia elvégzése után a Bajor Állami Balettből érkezett az együtteshez.

Jelenetkép az Operaház tavaly debütált darabjából, a Magyar karácsonyból. Forrás: Opera.hu

Operaház a Diótörőn túl

A diótörőn kívül más családi és gyermekprogramokat is kínál az adventi időszakban és az ünnepek alatt az Opera: az MVM Pikoló-programban december 5. és 19. között öt alkalommal ismét látható a Magyar karácsony című előadás, amely Ádám Jenő azonos című műve nyomán a szentestéhez kapcsolódó népdalokat, népszokásokat dolgozza fel Kocsár Miklós zeneszerző rokonműveivel kiegészítve. A Magyar Állami Operaház Gyermekkara csaknem 90 tagjának közreműködésével az előadásban olyan népszerű dalok szólalnak meg, mint a Kirje, kirje, kisdedecske, a Mostan kinyílt egy szép rózsavirág vagy az Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj - tették hozzá. 

A főbb szerepeket idén is többek között Szabó Veronika, Deim András és Sebestyén Szilárd gyermekkari tagok alakítják, mások mellett Palerdi András, Szegedi Csaba és Fürjes Anna Csenge magánénekesek társaságában. A gyermekkart és az Operaház 30 fős zenekarát Hajzer Nikolett gyermekkari karigazgató dirigálja.

Miközben az Operaházban jelenleg is műsorán tartja A varázsfuvolát, december 14. és 28. között Parázsfuvolázska címmel öt alkalommal újra látható Mozart daljátékának kifejezetten kisgyerekek számára készített változata.

A Lackfi János átiratában cirkuszi környezetben, artisták és légtornászok közreműködésével elmesélt előadás főbb szerepeit Ujvári Gergely, Topolánszky Laura, Dobák Attila, Lőrinc Judit és Dani Dávid alakítja. Az MVM Pikoló-programban látható előadásban a Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát Teremi Darius vezényli, közreműködnek a Vincze Tünde Produkció légtornászai és a New Step Fitness akrobatái. A Magyar karácsony és a Parázsfuvolácska is Toronykőy Attila rendezése.

A diótörő november 28-i esti főpróbájára a Regőczi Alapítvány szervezésében több mint száz gyermek látogat el, míg a december 21-i matinéra a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat az MBH Bank támogatásával ezer hátrányos helyzetű gyermeket hoz az ország különböző pontjáról és a határokon túlról.

Az Opera ismét csatlakozik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Jónak lenni jó jótékonysági akciójához, amely idén a Kárpátaljai Elfelejtett Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványt támogatja, valamint hagyományaihoz híven az elmúlt évad előadásaiban játszó diótörőbabát ajánlja fel adományként, amit a december 21-i ünnepi műsorfolyam alatt árvereznek el – áll az összegzésben.

 

