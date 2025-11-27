Szoboszlai DominikKerkez MilosLiverpool FC

Szoboszlai és Kerkez meghökkentő számot kapott Angliában, ami fájhat nekik

A Premier League a jövő nyári labdarúgó-világbajnokságra tekintettel kihirdette, hogy mikor kezdődik az angol bajnokság következő idénye. Liverpoolban gyorsan kiszámolták, hogy a magyar válogatottal a vb-ről lemaradó Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos extrém hosszú nyári szünet előtt áll. A Liverpool két magyar sztárjának ez fájhat, másfelől még jól is jöhet. Miközben sok topjátékos zsinórban a harmadik nyarát áldozza fel az UEFA és a FIFA hónapos tornái miatt, és a sorozatterhelés kizsigereli a futballistákat, emlékezhetünk, hogy Szoboszlai a 2024-es Eb idején makacs sérüléssel bajlódott.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 5:05
Liverpoolban kiszámolták, hogy Szoboszlai miért jár jól azzal, hogy a magyar válogatott nem lesz ott a vb-n Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Még a felénél sem jár a Premier League jelenlegi, 2025–2026-os évada, de Angliában máris kihirdették a következő idény rajtjának a dátumát, ami augusztus 22-e lesz. Ez a megszokotthoz képest későbbi dátum, idén például a címvédő Liverpool egy héttel korábban kezdte meg a szereplését Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal a soraiban a Bournemouth ellen 4-2-re megnyert PL-meccsen.

Szoboszlai és Kerkez 89 napig tétmeccs nélkül maradhat Liverpoolban a nyáron, miközben zajlik majd a vb
Szoboszlai és Kerkez 89 napig tétmeccs nélkül maradhat Liverpoolban a nyáron, miközben zajlik majd a vb. Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Azért csúszik a következő Premier League-idény rajtja, mert jövő nyáron világbajnokságot rendeznek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Így is mindössze 33 nap telik majd el a vb-döntő és az első PL-meccs között, tehát az angol élvonalban szereplő játékosok, akik a válogatottjukkal messzire jutnak a vb-n, nem sok időt tölthetnek majd a pihenéssel.

Nem úgy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, akik a magyar válogatott vb-selejtezős elbukása után már biztosan nem léphetnek pályára a világbajnokságon – nekik extrém hosszú lehet a nyári szünet.

Liverpoolban az egyik helyi lap, a Thisisanfield.com ki is számolta, hogy Szoboszlai és Kerkez 89 napot tölthet tétre menő futball nélkül a nyáron, ennyi idő telik majd el ugyanis a Premier League utolsó fordulója és a következő idény első meccse között.

Biztosak lehetünk benne, hogy Szoboszlai és Kerkez szívesebben töltötte volna meg ezt a majd’ három hónapot a magyar válogatott világbajnoki programjával, és még mindig fáj nekik, hogy nem lehetnek ott a vb-n. Erre Arne Slot külön ki is tért, miután a két magyar visszatért Liverpoolba az írek elleni drámai, 3-2-es vereség után.

Ugyanakkor épp Szoboszlai a legjobb példa arra, hogy még jól is jöhet a rendes nyári pihenő, szemben a folyamatos terheléssel.

A vb helyett pihenhet Szoboszlai a rekorddal kecsegtető idénye végén

Szoboszlai az első liverpooli idényében 45 meccsen lépett pályára, ami után következett a 2024-es Európa-bajnokság. Ott szinte rögtön szemet szúrt, hogy nem a rá jellemző intenzitással, sebességgel, robbanékonysággal közlekedett a pályán, és ki is derült, hogy makacs sérülés hátráltatta, amit nem tudott kipihenni.

A második liverpooli idényében már 49 meccsen játszott, ami után szabad volt a nyara, hiszen a Vörösök hiába nyerték meg a Premier League-et, nem indulhattak a klubvilágbajnokságon. Szoboszlai kipihente magát, nyugodtan végigcsinálta a teljes felkészülést a klubjában, most pedig szárnyal, nemcsak a Liverpool legjobb játékosa a szezonban, hanem a világon is a legjobb formának örvendő futballisták közé tartozik.

Jelenleg Szoboszlai egyike annak a mindössze 19 Premier League-mezőnyjátékosnak, akik még egy percet sem hiányoztak a pályáról ebben az idényben. Liverpoolban rajta kívül csak egy ilyen ember van még: a csapatkapitány, Virgil van Dijk.

Ha nem sérül meg hosszabb időre, a mostani lehet a 25 éves középpályás karrierjének a legintenzívebb évadja, amelynek során könnyen átlépheti az ötvenmeccses határt a klubjában, amire még soha nem volt példa az esetében.

Szoboszlai Dominik meccsszámai idényről idényre:

  • 2018–2019: RB Salzburg 29 meccs / 1690 játékperc
  • 2019–2020: RB Salzburg 40 meccs / 2674 játékperc 
  • 2020–2021: RB Salzburg 22 meccs / 1657 játékperc
  • 2021–2022: RB Leipzig 45 meccs / 2127 játékperc
  • 2022–2023: RB Leipzig 46 meccs / 3710 játékperc
  • 2023–2024: Liverpool 45 meccs / 2704 játékperc
  • 2024–2025: Liverpool 49 meccs / 3429 játékperc

Most még csak november van, de Szoboszlai máris 18 meccsen van túl a Liverpoolban ebben a szezonban. Egy hosszú és fárasztó idény végén jól jöhet majd a bruttó 89 napos nyári szünet, ami valójában persze nem annyi, hiszen lesz benne felkészülés, edzőtábor, esetleges tengerentúli túra, meg minden, ami a Liverpool szintjén megszokott. Az viszont biztos, hogy lesz lehetősége Szoboszlainak és Kerkeznek is a kiadós nyári pihenésre.

A FIFA és az UEFA kizsigereli a futballistákat?

Ezzel ellentétben sok topjátékos zsinórban a harmadik nyarát áldozza fel az UEFA és a FIFA hónapos tornái miatt. 2024-ben Európa-bajnokságot rendeztek, idén nyáron klub-vb-t, jövőre pedig világbajnokságot. Egyre gyakrabban téma a játékosok kizsigerelése, ami ellen többek között a Barcelona és a spanyol válogatott BL-győztes, világ- és Európa-bajnok védője, Gerard Piqué is tüntetett.

– Túl sok a mérkőzés. Háromnaponta meccsek vannak, miközben nincs idő a nyári regenerációra sem – fejezte ki aggodalmát Piqué.

Nem nehéz összefüggést találni az egyre növekvő terhelés és a sokasodó sérülések között. Egy tavalyi kutatás kimutatta, hogy az öt legnagyobb ligában átlagosan minden 92. percben – lényegében meccsenként – megsérül valaki. Ötéves viszonylatban ma már 37 százalékkal több sérülés következik be.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekpolgár

Miért vagyok udvarias a bunkó pénztárossal?

Pozsonyi Ádám avatarja

Egyedül nem lehetsz polgár. Ahhoz, hogy polgár legyél, kell köréd egy polgári világ.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.