Szoboszlai és Kerkez meghökkentő számot kapott Angliában, ami fájhat nekik

Még a felénél sem jár a Premier League jelenlegi, 2025–2026-os évada, de Angliában máris kihirdették a következő idény rajtjának a dátumát, ami augusztus 22-e lesz. Ez a megszokotthoz képest későbbi dátum, idén például a címvédő Liverpool egy héttel korábban kezdte meg a szereplését Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal a soraiban a Bournemouth ellen 4-2-re megnyert PL-meccsen.

Szoboszlai és Kerkez 89 napig tétmeccs nélkül maradhat Liverpoolban a nyáron, miközben zajlik majd a vb. Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Azért csúszik a következő Premier League-idény rajtja, mert jövő nyáron világbajnokságot rendeznek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Így is mindössze 33 nap telik majd el a vb-döntő és az első PL-meccs között, tehát az angol élvonalban szereplő játékosok, akik a válogatottjukkal messzire jutnak a vb-n, nem sok időt tölthetnek majd a pihenéssel.

Nem úgy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, akik a magyar válogatott vb-selejtezős elbukása után már biztosan nem léphetnek pályára a világbajnokságon – nekik extrém hosszú lehet a nyári szünet.

Liverpoolban az egyik helyi lap, a Thisisanfield.com ki is számolta, hogy Szoboszlai és Kerkez 89 napot tölthet tétre menő futball nélkül a nyáron, ennyi idő telik majd el ugyanis a Premier League utolsó fordulója és a következő idény első meccse között.

Biztosak lehetünk benne, hogy Szoboszlai és Kerkez szívesebben töltötte volna meg ezt a majd’ három hónapot a magyar válogatott világbajnoki programjával, és még mindig fáj nekik, hogy nem lehetnek ott a vb-n. Erre Arne Slot külön ki is tért, miután a két magyar visszatért Liverpoolba az írek elleni drámai, 3-2-es vereség után.

Ugyanakkor épp Szoboszlai a legjobb példa arra, hogy még jól is jöhet a rendes nyári pihenő, szemben a folyamatos terheléssel.

A vb helyett pihenhet Szoboszlai a rekorddal kecsegtető idénye végén

Szoboszlai az első liverpooli idényében 45 meccsen lépett pályára, ami után következett a 2024-es Európa-bajnokság. Ott szinte rögtön szemet szúrt, hogy nem a rá jellemző intenzitással, sebességgel, robbanékonysággal közlekedett a pályán, és ki is derült, hogy makacs sérülés hátráltatta, amit nem tudott kipihenni.