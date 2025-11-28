Így hasznosulnak a Tisza kampányában a Momentumnak juttatott adóforintok

Költségvetési forrásokból, vagyis az adófizetők pénzéből is jut a Tisza Párt támogatására, miután a Momentum nyíltan beállt Magyar Péterék mögé, sőt azt is közölte, hogy minden erőforrásával segíti a legnagyobb ellenzéki erőt. A jelenleg parlamenti képviselettel rendelkező párt augusztusban kormányellenes plakátkampányt indított.

Magyar Péter. Fotó: Csudai Sándor

– Bár a Momentum nem indul a jövő évi választáson, hogy ne osszuk meg az ellenzéki szavazatokat, a kormányváltást nemcsak ezzel, hanem országos kampányainkkal is segítjük. A következő hetekben számos olyan választókerületbe visszük el a plakátkiállítást, ahol néhány ezer szavazaton fog múlni a Fidesz jövő évi veresége. A kiállítással párhuzamosan aktivistáink is kint lesznek az utcán, és személyesen mondják el az embereknek: azért élnek rosszul, mert a pénzük a NER luxusára, és nem az ország építésére ment el – közölte Rózsa András, a Momentum elnöke.

A párt kiadott egy közleményt is, amiben emlékeztettek: egyetlen céljuk 2026 áprilisáig, hogy támogassák a Fidesz-kormány leváltását: „Ennek rendeljük alá erőforrásunkat, politikusaink idejét és energiáját, valamint aktivistáinkat.”

Egyértelmű tehát a képlet, a Momentum gyakorlatilag a Tisza Párt segédcsapata lett, ami azt jelenti, hogy a rendelkezésükre álló költségvetési támogatás részben-egészben Magyar Péterék kampányában hasznosul.

Áprilisig nem kevés állami pénz landol a Momentum számláján, hiszen a 2022-es választási eredményük alapján jár nekik a támogatás. A 2025-ös költségvetési törvényben az idei évre 185 millió forint az előirányzott forrásuk, de ezen kívül a pártok mellett működő alapítványok is kapnak pénzt. A Momentum Indítsuk be Magyarországot elnevezésű pártalapítványa 193 millió forintot kap a központi költségvetésből.

Hétmillió forint költségvetési pénz a plakátkampányra

A Kreatív portál még augusztusban rákérdezett a Momentumnál, hogy mennyibe kerül a plakátkampányuk, a párt tájékoztatása szerint a költségvetési forrásának egy kis részét használta fel erre a célra, összesen hétmillió forintot. Ez azonban még nem a végösszeg, csupán egy kampányakció, hiszen Rózsa András a fentebb idézett nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy további országos kampányokkal segítik majd a kormányváltást.

Önfeladás a Tisza győzelméért

Emlékezetes, hogy már a múlt évben elkezdődött a Momentum önfeladása, amikor Fekete-Győr András korábbi pártelnök október 23-án részt vett a Tisza rendezvényén, később pedig ő volt az, aki felszólította saját pártját, hogy ne induljon a 2026-os választásokon, helyette állítson fel egy ötszázmillió forintos rendszerváltó alapot.