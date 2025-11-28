Fekete-Győr AndrásMomentumplakátkampányMagyar Péter

Így hasznosulnak a Tisza kampányában a Momentumnak juttatott adóforintok

Minden erőforrását, így a költségvetési támogatásából származó adóforintokat is a Tisza Párt kampányának szolgálatába állította a Momentum. A jelenleg még parlamenti képviselettel rendelkező párt példátlan módon a teljes önfeladás mellett döntött, a politikusai egyéni jelöltként sem indulnak el a jövő áprilisi választásokon, egyszerűen Magyar Péterék segédcsapatává szegődtek.

Munkatársunktól
2025. 11. 28. 8:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Költségvetési forrásokból, vagyis az adófizetők pénzéből is jut a Tisza Párt támogatására, miután a Momentum nyíltan beállt Magyar Péterék mögé, sőt azt is közölte, hogy minden erőforrásával segíti a legnagyobb ellenzéki erőt. A jelenleg parlamenti képviselettel rendelkező párt augusztusban kormányellenes plakátkampányt indított.

Magyar Péter
Magyar Péter. Fotó: Csudai Sándor

– Bár a Momentum nem indul a jövő évi választáson, hogy ne osszuk meg az ellenzéki szavazatokat, a kormányváltást nemcsak ezzel, hanem országos kampányainkkal is segítjük. A következő hetekben számos olyan választókerületbe visszük el a plakátkiállítást, ahol néhány ezer szavazaton fog múlni a Fidesz jövő évi veresége. A kiállítással párhuzamosan aktivistáink is kint lesznek az utcán, és személyesen mondják el az embereknek: azért élnek rosszul, mert a pénzük a NER luxusára, és nem az ország építésére ment el – közölte Rózsa András, a Momentum elnöke.

A párt kiadott egy közleményt is, amiben emlékeztettek: egyetlen céljuk 2026 áprilisáig, hogy támogassák a Fidesz-kormány leváltását: „Ennek rendeljük alá erőforrásunkat, politikusaink idejét és energiáját, valamint aktivistáinkat.”

Egyértelmű tehát a képlet, a Momentum gyakorlatilag a Tisza Párt segédcsapata lett, ami azt jelenti, hogy a rendelkezésükre álló költségvetési támogatás részben-egészben Magyar Péterék kampányában hasznosul.

Áprilisig nem kevés állami pénz landol a Momentum számláján, hiszen a 2022-es választási eredményük alapján jár nekik a támogatás. A 2025-ös költségvetési törvényben az idei évre 185 millió forint az előirányzott forrásuk, de ezen kívül a pártok mellett működő alapítványok is kapnak pénzt. A Momentum Indítsuk be Magyarországot elnevezésű pártalapítványa 193 millió forintot kap a központi költségvetésből.

 

Hétmillió forint költségvetési pénz a plakátkampányra

A Kreatív portál még augusztusban rákérdezett a Momentumnál, hogy mennyibe kerül a plakátkampányuk, a párt tájékoztatása szerint a költségvetési forrásának egy kis részét használta fel erre a célra, összesen hétmillió forintot. Ez azonban még nem a végösszeg, csupán egy kampányakció, hiszen Rózsa András a fentebb idézett nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy további országos kampányokkal segítik majd a kormányváltást.

 

Önfeladás a Tisza győzelméért

Emlékezetes, hogy már a múlt évben elkezdődött a Momentum önfeladása, amikor Fekete-Győr András korábbi pártelnök október 23-án részt vett a Tisza rendezvényén, később pedig ő volt az, aki felszólította saját pártját, hogy ne induljon a 2026-os választásokon, helyette állítson fel egy ötszázmillió forintos rendszerváltó alapot.

Azóta a Momentum elnöksége döntést hozott arról, hogy nem indulnak a 2026-os választáson, majd több ismert politikusuk deklarálta: visszalép az egyéni képviselő-jelöltségtől. Hajnal Miklós, a Hegyvidék országgyűlési képviselője éppen Magyar Péter segítségére sietett, amikor bejelentette, hogy nem indul jövőre az egyéni választókerületben, ahol a Tisza vezére ringbe száll. Később sorra jöttek a további bejelentések a visszalépő momentumosokról.

Az az eddig példátlan helyzet állt elő, hogy olyan párt kezdett kampányolni gőzerővel, minden erőforrását – közte az állami támogatást – felhasználva, amely hivatalosan bejelentette, hogy nem indul a soron következő országgyűlési választásokon, mert egy másik politikai erő, nevezetesen a Tisza Párt győzelméért dolgozik.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKormányinfó

A kis Simor igazi hülye

Bayer Zsolt avatarja

Ismét rommá égett a telexes a Kormányinfón!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.