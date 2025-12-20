Tóth AlexFradiJuventus FCRB LeipzigFerencváros FTCLiverpool FC

Tóth Alex sejtelmes válasza, így reagált arra, hogy távozik-e a Fradiból

Az elmúlt hetekben egyre több pletyka röppen fel azzal kapcsolatban, hogy Tóth Alex hamarosan külföldre igazolhat a Ferencvárosból. Lehetett hallani a Lipcse vagy éppen a Liverpool érdeklődéséről, a legkonkrétabb kérő azonban talán a Juventus lehet, amelyről külföldi és hazai forrásból is beszámoltak. Tóth Alex az idei utolsó meccse után, a Fradi diósgyőri győzelmét követően kapott kérdést a jövőjéről is.

2025. 12. 20. 7:21
Tóth Alex vajon még a tavasszal is a Fradi mezében fog futballozni? Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A labdarúgó NB I idei utolsó, 18. fordulójának nyitómeccsén a Ferencváros 1-0-s győzelmet aratott a Diósgyőr vendégeként. Tóth Alex sárga lapot kapott, végigjátszotta a mérkőzést, és tekintettel arra, hogy erősen pletykálnak a távozásáról a téli átigazolási időszak előtt, akár az a kérdés is felvetődhet, hogy ez volt-e az utolsó meccse a Fradi színeiben.

Tóth Alex reagált arra, hogy távozhat-e hamarosan a Fradi csapatából
Tóth Alex reagált arra, hogy távozhat-e hamarosan a Fradi csapatából. Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

A válasz: aligha. Tóth Alex jelenlegi szerződése 2028 nyaráig szól az FTC-vel, s bár Kubatov Gábor klubelnök is beszélt már arról, hogy a húszévesen máris kilencszeres válogatott középpályás távozhat egy komoly ajánlat esetén, de erre nagy valószínűséggel csak a nyáron kerülhet sor. Már csak azért is, mert a Fradi a tavasszal folytathatja szereplését az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában, ahol nagy szükség lehet Tóth Alexre is.

Tóth Alex így reagált arra, hogy távozik-e a Fradiból

Ugyanakkor a tehetség távozásának kérdése nagyon is napirenden van, az elmúlt hetekben arról lehetett hallani, hogy számos európai topligás csapat figyeli őt, egyet-kettőt pletykaszinten meg is neveztek, szóba került többek között a Lipcse, a Liverpool és a Juventus neve is. Sőt, külföldi és magyar források szerint az olasz klub állhat a legközelebb jelenleg a megszerzéséhez.

Tóth Alex reagált a távozását firtató kérdésre a DVTK elleni győzelem után az M4 Sport kamerája előtt. A válassza sejtelmes volt…

– Nem tudom, mi fog történni, de én is izgatottan várom, mit hoz a jövő – jelentette ki, egyértelműen utalva arra, hogy készen állhat a távozásra, de közben hangsúlyozva, hogy egyelőre csak a DVTK elleni meccs volt nála a fókuszban.

Az idegen nyelvekkel sem lehet gond a Fradi után

Arra is rákérdeztek, hogyan áll az idegen nyelvekkel.

– Jól, itt a csapatban is tudni kell beszélni angolul, úgyhogy… – úgyhogy ezzel nem lehet gond, derült ki Tóth Alex válaszából.

A fiatal játékos arról is beszélt, hogy most ráfér a pihenő: ebben az idényben máris 24 meccsen játszott a Fradiban, plusz a válogatott mérkőzései.

– Szerintem most mindenkire ráfér a pihenő, nagyon sok meccs van a lábunkban. Örülök, hogy győzelemmel tudtuk befejezni az évet – fogalmazott Tóth Alex.

A valószínű forgatókönyv szerint a tavaszi szezonban még Fradi mezben láthatjuk őt, de a sorsa akár már a télen eldőlhet, hogy jövő nyártól hol folytatja a pályafutását.

