Sajtóhír: Tóth Alex már januárban aláírhat ehhez a topcsapathoz?

Tóth Alex fiatal kora ellenére is megállja a helyét az NB I-ben és az Európa-ligában, ebben az idényben 25 fellépése alkalmával kétszer volt eredményes, emellett öt gólpasszt is kiosztott. A magyar bajnokságban már 17 éves korától vitézkedik, és a még mindig csak 20 éves középpályás már kilenc válogatottságnál tart, Marco Rossi szövetségi kapitány az összes vb-selejtezőn számított rá.

Tóth Alex a zöld-fehér mezt egy másik csíkosra cserélheti (Fotó: Polyák Attila)

Tóth Alexet több topcsapat is kinézhette

A Ferencváros játékosának tehát bőven volt alkalma megmutatnia magát a nemzetközi porondon is, és ezzel még inkább felhívni magára az európai topcsapatok figyelmét. Ezt sikerült is, már a nyáron is több gárda érdeklődéséről lehetett hallani, de Kubatov Gábor klubelnök akkor kijelentette, nem engedik el Tóth Alexet, és ennek elsősorban az NB I-ben életbe lépett „magyarszabály” az oka.

– Ha Tóth Alexre jön egy ajánlat a Bayern Münchentől, nem engedem el. Azért nem engedem el, mert nem tudom ezt a szabályt teljesíteni a Tóth Ali nélkül. De az vajon a magyar labdarúgás, vagy Tóth Alex érdekeit szolgálja, hogy egy tehetséges fiatalember elmenjen egy magasabb színvonalú futballklubhoz, és ott tovább fejlődjön? – tette fel a költői kérdést akkor Kubatov Gábor.

Liverpool, RB Leipzig, Bayern München?

Nos, a kérők azóta is legyeskednek az NB I legértékesebb játékosa, a Transfermarkt által 8 millió euróra taksált Tóth körül, hogy csak a közelmúlt néhány pletykáját említsük:

Az Anfield Watch szerint Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost követheti Liverpoolba;

Németországban arról írtak, az RB Leipzig Tóth Alex mellett az MTK akadémiáján pallérozódó Vasiljevic Andrejt is vinné;

Angol portálok még a Newcastle-t és a Brightont emlegették lehetséges kérőként;

A Transfermarkt jelenleg a Newcastle-t, a Bayern Münchent, a Bayer Leverkusent, az RB Leipziget, a Juventust, a Borussia Dortmundot, a Brightont és a Liverpoolt nevezi meg lehetséges célállomásokként.

Azt már decemberben az ügynöke, Papp Bence is megerősítette, hogy Tóth Alex várhatóan elhagyja a Ferencvárost.

– A nemzetközi sajtót is foglalkoztatja Alex esetleges átigazolása, akit azóta a legnagyobb potenciállal bíró középpályások között emlegetnek, hogy nemzetközi szinten a Ferencvárosban és a válogatottban is megmutatja a képességeit. Talán Magyarországon játszó fiatal magyar játékosról még soha nem beszéltek úgy, mint ahogyan most róla. Ez egyértelműen az ő és a Fradi érdeme. Értelemszerűen nem szeretném kommentálni a pletykákat, de azt el tudom mondani, hogy érdemes figyelni a helyzetét. Az valós, hogy Európa legkomolyabb klubjai állnak sorban érte. A piac dinamikája miatt nem tudom azt mondani, hogy a télen vagy jövő nyáron fog klubot váltani.

De nem árulunk el zsákbamacskát, ha azt mondjuk, hogy ez legkésőbb a nyáron bekövetkezik. Ezt az állítást tudom vállalni, hiszen olyan érdeklődés van iránta, ami szerintem az elmúlt tíz évben nem volt tapasztalható Magyarországon játszó fiatal magyar játékos körül.

Irány a Juventus?

A kérdés tehát csak az, hogy a váltás már a téli átigazolási időszakban megtörténik-e, avagy csak a nyáron kerül erre sor. Na meg persze az, hogy a sok kérők közül melyiknek teljesül a kívánsága.