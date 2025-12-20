A közösségvállaló értelmiség küldetése

A magyar modernitás eszmetörténetét áthatja a haza és haladás problematikája, míg irodalomtörténetünk elmúlt évszázada tendenciáinak dinamizmusát – így, utólag is nézve – a népi–urbánus ellentét adja. Ezen kérdéseket járja körül széles interdiszciplináris (amelynek íve a jogtudománytól a filológiáig, a komparatisztikától a konkrét műelemzésig terjed) háttérrel és módszertannal a József Attila-díjas Falusi Márton új kötetében. Az eredetileg jogász végzettségű, doktori tudományos (PhD) fokozattal is rendelkező szerző költőként, íróként, szerkesztőként, irodalomtörténészként, esszéistaként egyaránt ismert. A Századvég Kiadó gondozásában jelent meg néhány hete a „Nem magunknak repülünk”. A magyar irodalom eszmetörténeti olvasatai című kötete.

A könyv lapjain jórészt a nemzeti irodalmi kánon kialakulásának lehetőségei, valamint a nemzeti hagyományok modern és posztmodern megközelítésmódjai kerülnek végiggondolásra, áttekintésre és értelmezésre. A kötetben nemcsak a modern magyar eszme- és irodalomtörténeti tendenciákat és jelenségeket, de egyes jeles (pontosabban a szerző által jelesnek tekintett) alkotók műveinek – szociológiai értelemben vett – kötődési mintázatait is megismerheti az olvasó. Illyés Gyula, Nagy László, Szécsi Margit szövegeinek világa éppúgy tárgya a kötet fejezeteinek, mint például Gion Nándor vagy Borbély Szilárd írásainak olvasatai.

Falusi Márton kötete laza tanulmányfüzérként is olvasható, egységeinek egyik közös motívuma a nemzethez és a nemzeti hagyományhoz való viszony, de sok esetben a szerző vállaltan az értékőrző konzervatív kontextus – amelynek változatait Horváth János munkásságában éppúgy fölfedezi, mint Cs. Szabó László írásaiban – felől közelít a témájához. Egyébként ki kell jelenteni: nem könnyű olvasmány Falusi Márton kötete, hiszen ezek az esszéírás klasszikus követelményeinek megfelelően született szövegek nemcsak szűken irodalmi és irodalomtörténeti, de kifejezetten eszmetörténeti megfontolásokat tartalmaznak. Megközelítésmódjai újszerűek, a maga természetességében egyenesen szókimondók, s ezzel fontos hozzájárulást adnak az elmúlt másfél évszázad magyar irodalmi és művészeti törekvései történetének alaposabb megértéséhez.