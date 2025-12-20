Miben bíznak a tokaji gazdák - mennyire lesz jó az idei aszú?

Szép évjáratot lett a 2025-ös Tokaj-Hegyalján, a borvidéken megfelelő mennyiségű csapadék esett, amelynek az eloszlása is kedvezett a szőlőnek, és a napsütéses órák száma valamint a hőösszeg is kedvezett a szőlőnek – mondta lapunknak Molnár Péter, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke és a Patricius Borház Zrt. birtokigazgatója. A megtermelt alapanyag minősége átlagos, minősége pedig kiváló, és az aszúszemeket is tudtak szedni a termelők és a 2025-ös aszúk is kiváló minőségűek lesznek. Összességében pedig jó egyensúlyú száraz borok készülhetnek az idei évjáratból, szép, finom savakkal, és az édes borok is nagyon szép komplexitást mutatnak.

Jól minőségű szőlőt szüreteltek idén a Tokaji borvidéken / Fotó: Kállai Márton

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) megbízásából készült, a borfogyasztási szokásokat bemutató idei kutatásból kitűnik, hogy a fogyasztók viselkedése erősen szegmentált, például korosztályonként, de a minőségi fehérborok iránti kereslet összességében stabilabbnak mutatkozik, mint más kategóriáké.

Ez pedig kedvez az egyedi minőségű tokaji boroknak.

Mint mondta, a furmint például nemzetközi szinten is olyan fajtaként jelenik meg, amely megkülönböztethető, jól pozicionálható, és illeszkedik a prémium fehérborok iránti kereslethez.

Ezt támasztja alá a borvidékek ismertségének vizsgálata, a HNT felméréséből ugyanis kiderül, hogy Tokaj továbbra is az egyik legismertebb magyar borvidék, borai pedig a legnépszerűbbek között vannak. Ezt igazolja, hogy a 2023-as hasonló felméréshez képest nem csak a borvidék ismertsége, hanem a tokaji borok fogyasztása is növekedett.

A Tokaji borvidék hírneve olyan előny, amire a kül- és belpiacon egyaránt építeni lehet. Tokaj-Hegyalja hosszú távú versenyképességét ugyanis

a termőhely,

a fajták és

a borkarakterek

egyedisége adja meg, köszönhetően a vulkanikus eredetű talajoknak, valamint a mikroklímának, amelyet a Bodrog és a Tisza közelsége miatti stabil páratartalom határoz meg. A két folyó ártere ugyanis nagy területű, ráadásul vízgyűjtő területük is nagy kiterjedésű, így a folyók vízellátottsága is jó, ami megalapozza a tartósan párás mikroklímát. Ezek a klimatikus adottságok pedig olyan borok készítését alapozzák meg, amelyek egyedisége vonzó a piacon. A fogyasztók számára pedig az egyedülállóság és a prémium minőség a vonzó.

Ha van egy olyan termékünk, ami másnak nincs, az sokkal jobban eladható a piacon, mint egy kvázi tömegterméknek tekinthető bor

– hangsúlyozta a borvidéki tanács elnöke.