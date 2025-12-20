Miben bíznak a tokaji gazdák - mennyire lesz jó az idei aszú?

Szép évjáratot lett a 2025-ös Tokaj-Hegyalján, a borvidéken megfelelő mennyiségű csapadék esett, amelynek az eloszlása is kedvezett a szőlőnek, és a napsütéses órák száma valamint a hőösszeg is kedvezett a szőlőnek – mondta lapunknak Molnár Péter, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke és a Patricius Borház Zrt. birtokigazgatója. A megtermelt alapanyag minősége átlagos, minősége pedig kiváló, és az aszúszemeket is tudtak szedni a termelők és a 2025-ös aszúk is kiváló minőségűek lesznek. Összességében pedig jó egyensúlyú száraz borok készülhetnek az idei évjáratból, szép, finom savakkal, és az édes borok is nagyon szép komplexitást mutatnak.
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) megbízásából készült, a borfogyasztási szokásokat bemutató idei kutatásból kitűnik, hogy a fogyasztók viselkedése erősen szegmentált, például korosztályonként, de a minőségi fehérborok iránti kereslet összességében stabilabbnak mutatkozik, mint más kategóriáké.
Ez pedig kedvez az egyedi minőségű tokaji boroknak.
Mint mondta, a furmint például nemzetközi szinten is olyan fajtaként jelenik meg, amely megkülönböztethető, jól pozicionálható, és illeszkedik a prémium fehérborok iránti kereslethez.
Ezt támasztja alá a borvidékek ismertségének vizsgálata, a HNT felméréséből ugyanis kiderül, hogy Tokaj továbbra is az egyik legismertebb magyar borvidék, borai pedig a legnépszerűbbek között vannak. Ezt igazolja, hogy a 2023-as hasonló felméréshez képest nem csak a borvidék ismertsége, hanem a tokaji borok fogyasztása is növekedett.
A Tokaji borvidék hírneve olyan előny, amire a kül- és belpiacon egyaránt építeni lehet. Tokaj-Hegyalja hosszú távú versenyképességét ugyanis
- a termőhely,
- a fajták és
- a borkarakterek
egyedisége adja meg, köszönhetően a vulkanikus eredetű talajoknak, valamint a mikroklímának, amelyet a Bodrog és a Tisza közelsége miatti stabil páratartalom határoz meg. A két folyó ártere ugyanis nagy területű, ráadásul vízgyűjtő területük is nagy kiterjedésű, így a folyók vízellátottsága is jó, ami megalapozza a tartósan párás mikroklímát. Ezek a klimatikus adottságok pedig olyan borok készítését alapozzák meg, amelyek egyedisége vonzó a piacon. A fogyasztók számára pedig az egyedülállóság és a prémium minőség a vonzó.
Ha van egy olyan termékünk, ami másnak nincs, az sokkal jobban eladható a piacon, mint egy kvázi tömegterméknek tekinthető bor
– hangsúlyozta a borvidéki tanács elnöke.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!