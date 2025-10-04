bortokajborvidék

Újra egy kis tokaji…

A borvidékek igényes fogyasztó nélkül nem sokat érnek.

Mészáros Gabriella
2025. 10. 04. 14:17
A Király dűlő Mádon Forrás: Mészáros Gabriella
Ígéretemnek megfelelően visszatérek Tokajba, hogy a múlt héten elkezdett beszámolót folytassam. Demeter Zoltán kóstolója után még volt egy remek esti platánfa alatti kóstolónk Barta Károllyal. Aki Mádon jár, ezt a kúriát nem tudja nem észrevenni. Hatalmas vastag falai és a hívogató belső udvara állítólag valóban a Rákócziak tulajdonában volt, sőt, itt élt az utolsó Rákóczi leszármazott is még a hatvanas években. A Barta család az ezredfordulón kellően szövevényes – fordulatokban gazdag – időszakot követően tudta új tulajdonát birtokba venni és fektetett bele rengeteg pénzt és energiát. A munka nem volt hiábavaló. Ma újra áll és él egy emblematikus darabja a borvidéknek nem csupán a Kúria, de a birtokhoz tartozó két ültetvény is.

A kúria felújításával egyidejűleg Mád két legizgalmasabb dűlőjét tették újra élhetővé, mára az egyik leglátványosabb darabkája a borvidéknek. Komoly munka, jó koncepció. A Király és a Kővágó a két kiválasztott. Ma már nem kérdés, hogy jó irányba haladnak-e. 

Természetközeli megoldások jellemezték kezdetektől fogva a munkájukat, Újvári Vivien majd Tóth Ádám borász megjelenésével a borok karaktere is egyre határozottabbá vált. Tiszta és koncentrált alapanyag, visszafogott bár határozott hordóhasználat, időnként seprőn tartás és némi kerekséget adó maradékcukor. Kóstoltunk pezsgőt, száraz borokat fiatalt és érleltebbet, szamorodnit, aszút és egy kis vitaminforrásként remek eszenciát is.

A Király dűlő Mádon 
Rákóczi – Aspremont Kúria, Mád – archív felvétel

A folytatásban Balassa István fogadta a csapatot, mintegy vasárnapi mesterkurzust kínálva remek borai mellé. Általában azokon a kóstolókon, ahol Balassa bor is van, valahogy rendre a legjobb lesz. Hogy ezt hogy csinálja? Erre nem kaptunk választ, de komoly kiképzést kaptunk terroir és szőlőfajta témában. István nem szereti a furmintot. Ezt nem is titkolja, viszont a chardonnay és a rizling az ő kezeiben képes kitörni a sokak szerint néha már-már fullasztó tokaji terroir-börtönből és új életet kezd a palackban. Nehéz kérdés, számomra legalábbis. Megveszekedett furmint-hárslevelű fanként általában ellentmondok a nem helyi fajtákra, de ami jó az jó. Ha van fajélesztő, ha nincs ezek a borok nem véletlenül veszik le a kóstolót a lábáról. Selymes tapintásuk mellett egyediségük és megmarad, Tokaj savai pedig ott állnak a pohárban, mint a cövek. Legyen száraz vagy édes, a borok egyértelműen tokajiak, profik és nagyon is szerethetők.

Az ebédet a Padi-hegyen, Mád és Tállya határán az újonnan épült Sauska Birtokon ejtettük meg. A pincészet szupermodern és egyesek szerint kiválóan illeszkedik a tájba, mások szerint pont nem. Ez a vita vélhetően soha nem fog eldőlni, én örülök mindennek, ami Tokajt picit közelebb viszi a világszínvonalhoz. A pincészetnek helyt adó két hatalmas kerek forma részben föld alá süllyesztve messziről sugallja a profi nagyvonalúságot. Letisztult formák, elsőrendű alapanyagok. Már az étterem is üzemel, érdemes beülni egy ebédre, kiváló a konyha. A pezsgők, dűlős furmintok (Birsalmás és Medve) különösen szépek. De kóstolhatunk pinot noirt is, a Padi és a Birs is remek. Nem beszélve arról a Pazar kilátásról, ami az étterem teraszáról nyílik elénk. A táj nyugati és részben déli oldala tökéletes panorámát nyújt, épp olyan kötelező kilátópont, mint a Szent Tamás tető vagy éppen a Szerelmi teteje, vagy a Lapis ültetvényei, a Kácsord dűlő az északi oldalon.

Domokos Attila 2003 óta irányítja a Dobogó Pincészet. A birtok kezdetektől fogva biztos, bár cseppet sem hangos része a borvidéknek. Zwack Izabella és Domokos Attila a tulajdonosok. Jó ezt látni. És persze a borokat kóstolni mellette. Letisztult kínálat, tiszta és határozott elgondolások. Számomra az is hallatlan szimpatikus, hogy nem ülnek fel minden szekérre, ami éppen szembe jön velük. Zwack Péter még a ’90-es évek elején mondta – akkor még nem állt fel a Dobogó – hogy ő, mint bortermelő kizárólag jó termelőkkel együtt tud borvidéket építeni. Ezt akkor sokan nem értették, pedig teljesen tiszta sor. Csak sok jó birtok tud együtt, előremutató tetteket véghez vinni, sok más hasonlóan gondolkodó pincészettel együtt. Stílusuk egységes és egyedi. Száraz furmintjaik 2003 óta töretlenül képviselik saját karakterüket és mind tökéletesen áll a lábán. Nem csekélység. De a sokak által kissé szkeptikusan fogadott pinot noir-ok is állják az időt. Korábbi cikkünkben számoltunk be a múlt évi etyeki Etyeki Kúria – Dobogó vertikális kóstolóról, ahol bárki meggyőződhetett ennek igazáról. Nincs itt semmi túlgondolva, olyan a birtok, mintha háromszáz éve itt állna és szinte önjáróan adná a remek borokat. Felhajtás és különösebb körítés nélkül. Visszafogott, tiszta és egyértelmű külcsínben, belbecsben, filozófiában.

Nos, a borvidéken ma már azok is találhatnak elfoglaltságot maguknak, akik nem szeretnének pincetúrára menni. Ragyogó túraútvonalak, jó terep a biciklisek számára és komoly gasztronómiai élmények is várnak bennünket. És ha egyszer nem lesz útépítés az M3-ason, két és fél óra alatt még a Dunántúlról is könnyen ideérhetünk. Ne felejtsük el, hogy elsősorban mi magunk vagyunk felelősek azért, ha hagyjuk tönkre menni saját értékeinket. A borvidékek igényes fogyasztó nélkül nem sokat érnek. 

Zwack Izabella és Domokos Attila

Barta Pince Öreg-Király Furmint magnum 2019

Ritkán kerül száraz furmint magnum palackba, de ez az alapanyag abszolút kiérdemelte a különleges bánásmódot és gondoskodást. Kicsit már sajnálom, hogy 2022 nyarán kicsavartuk az egyetlen palack nyakát, ugyanis potenciálja talán 7-8 éves korában ér majd el oda, hogy érettnek nevezhessük. Restellem, hogy néha magam is a bor-liliomok tiprásának bűnébe esem, de ez itt talán megbocsátható. A bor ugyanis már most olyan hallatlan gazdagságot és fineszt mutat, amit ritkán kapunk meg még imádott fajtánktól is. Ebben a tételben talán pont az a legszebb, ami hiányzik belőle. A furmint karcossága. Tapintásra selymes, savai játékosak, feszessége mindent visz.

Barta Pince Öreg-Király Furmint 2017

Szinre illatra fiatalos, kissé zárkózott bor. Levegővel szépen nyílik meg illata, idővel mézeskalács fűszerek, sós-ásványos jegyek és birs jelenik meg benne. Ízében még érezni némi édességet, de egyáltalán nem kelt ezáltal könnyed karaktert. Határozott savgerinc, jó hordóhasználat, finoman selymes textúra jellemzi. Hosszú, tartós és komplex bor, komoly potenciállal.

Balassa István Tokaji Aszú "Villő" 2017

Mesebeli illatokkal indul, őszibarack és kajszi, mazsola köntösbe bújtatva. Az illatával el lehet telni – de persze pont ezért vágyunk rá annyira, hogy meg is kóstoljuk. Savai az évjáratnak megfelelően a puhább, kedvesebb aszú-savak közé sorolható. Mégis van benne vibrálás és élet. Ízében is rendkívül gazdag, kiegyensúlyozottságát horribilisnek tűnő 240 gramm fölötti cukortartalma sem befolyásolja. Ez a bor általában nem csak nekünk tetszik. Jó értelemben kiveri a biztosítékot, ahol pohárba kerül.  

