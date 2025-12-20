Magyar PéterTisza Pártkórházgyermekotthon

Magyar Péter megragadná a végső lehetőséget, mindenáron balhézni akar

A Tisza Párt elnöke régi eszközökhöz nyúlva, kórházak és gyermekotthonok látogatásával terelné ismét magára a figyelmet. Belsős informátorunk szerint ha hibát talál, csak kedvez neki, ha balhézhat is, még jobb. A probléma csak az, hogy az egészségügyben dolgozó aktivistáik szerint náluk nem terem sok babér a vehemens pártelnök számára.

Munkatársunktól
2025. 12. 20. 6:08
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke MTI Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A már tavaly kipróbált módszerrel akarja ismét magára terelni a figyelmet Magyar Péter, miután észlelte, hogy fogy az érdeklődés iránta. A Tisza Párt elnöke ismét szociális intézmények látogatásával, illetve adományok osztásával akarja visszaszerezni a kezdeményezést a kormánypártoktól.

Hungarian opposition leader of the TISZA (Respect and Freedom) party Peter Magyar arrives with a Hungarian flag during a rally in Kecskemet, Hungary on December 6, 2025. Parliamentary elections are expected to be held in Hungary in April 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrásunk szerint Magyar Péter célja, hogy balhét keltsen, és minél inkább felhívja magára a figyelmet a január közepéig tartó időszakban.

A cél, hogy minél több hibát megtaláljon Magyar Péter, és megerősítse a narratívát, miszerint nem működnek a közszolgáltatások 

– jelentette ki az informátor. Hozzátette: Magyar Péter számára ez az egyetlen lehetőség, hogy képes legyen felhívni magára a figyelmet. 

– Ha hibát talál, jó, ha balhézhat, még jobb. A lényeg, hogy minél nagyobb fakszni legyen Magyar Péter körül – emelte ki a forrásunk. Beszámolt róla, hogy számos egészségügyi intézményben dolgoznak a Tisza Párttal szimpatizáló és szabadidejükben aktivistaként tevékenykedő munkavállalók, akik az elnökség érdeklődésére válaszolva elmondták, minden rendben van a munkahelyükön.

Kerek-perec megmondták nekünk, hogy ne menjünk különböző kórházakba, mert ott semmi negatívat nem találnánk

– mondta el a forrásunk.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekeurópa

Robert C. Castel: Miért akar háborút Európa?

Robert C. Castel avatarja

Az unió megoldhatatlan belső problémái és a „rezsimtúlélési lottó”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu