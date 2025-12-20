Magyar Péter megragadná a végső lehetőséget, mindenáron balhézni akar

A már tavaly kipróbált módszerrel akarja ismét magára terelni a figyelmet Magyar Péter, miután észlelte, hogy fogy az érdeklődés iránta. A Tisza Párt elnöke ismét szociális intézmények látogatásával, illetve adományok osztásával akarja visszaszerezni a kezdeményezést a kormánypártoktól.

Magyar Péter (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrásunk szerint Magyar Péter célja, hogy balhét keltsen, és minél inkább felhívja magára a figyelmet a január közepéig tartó időszakban.

A cél, hogy minél több hibát megtaláljon Magyar Péter, és megerősítse a narratívát, miszerint nem működnek a közszolgáltatások

– jelentette ki az informátor. Hozzátette: Magyar Péter számára ez az egyetlen lehetőség, hogy képes legyen felhívni magára a figyelmet.

– Ha hibát talál, jó, ha balhézhat, még jobb. A lényeg, hogy minél nagyobb fakszni legyen Magyar Péter körül – emelte ki a forrásunk. Beszámolt róla, hogy számos egészségügyi intézményben dolgoznak a Tisza Párttal szimpatizáló és szabadidejükben aktivistaként tevékenykedő munkavállalók, akik az elnökség érdeklődésére válaszolva elmondták, minden rendben van a munkahelyükön.

Kerek-perec megmondták nekünk, hogy ne menjünk különböző kórházakba, mert ott semmi negatívat nem találnánk

– mondta el a forrásunk.