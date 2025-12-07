Tisza-szigetrendezvényaktivistaMagyar Péter

Hiába az utaztatás: összeomlóban Magyar Péter országjárása

Miközben a Tisza Párt elnöke rendszeresen tömegeket emleget az eseményein, a valóság az, hogy csak az aktivisták utaztatásával tudják az egyes eseményeket megmenteni a teljes kudarcba fulladástól.

Munkatársunktól
2025. 12. 07. 6:00
Fotó: Polyák Attila
Mint ismert, Magyar Péter jobb ötlet híján újabb országjárást hirdetett. Azonban lapunk információi szerint a rendezvények döntő többségén a tömeget valójában az utaztatható aktivisták és a párt munkatársai adják. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Ladóczki Balázs

Péter szerintem fel sem fogja, hogy mennyi erőforrást égetünk el feleslegesen az országjárásának életben tartására, miközben senki nem szán pénzt és energiát a Tisza-szigetekre, illetve a pártépítésre, ami sokkal fontosabb lenne

– jelentette ki az informátorunk. Hozzátette, a közösségi médiában megjelent felvételek, miszerint a Tisza Párt eseményein döntően utaztatott emberek vannak, teljesen igazak. 

Nem tudunk mit csinálni, nem hagyhatjuk, hogy Péter ötven ember előtt beszéljen, ezért mindig a kollégákat meg az adott térségben lévő Tisza-szigetet hívjuk segítségül

– jegyezte meg a forrás. Kiemelte, egyre nagyobb probléma ugyanakkor, hogy bizonyos térségekben nincs hadra fogható aktivista.

Borítókép : Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)

