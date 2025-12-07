Hiába az utaztatás: összeomlóban Magyar Péter országjárása

Mint ismert, Magyar Péter jobb ötlet híján újabb országjárást hirdetett. Azonban lapunk információi szerint a rendezvények döntő többségén a tömeget valójában az utaztatható aktivisták és a párt munkatársai adják.

Fotó: Ladóczki Balázs

Péter szerintem fel sem fogja, hogy mennyi erőforrást égetünk el feleslegesen az országjárásának életben tartására, miközben senki nem szán pénzt és energiát a Tisza-szigetekre, illetve a pártépítésre, ami sokkal fontosabb lenne

– jelentette ki az informátorunk. Hozzátette, a közösségi médiában megjelent felvételek, miszerint a Tisza Párt eseményein döntően utaztatott emberek vannak, teljesen igazak.

Nem tudunk mit csinálni, nem hagyhatjuk, hogy Péter ötven ember előtt beszéljen, ezért mindig a kollégákat meg az adott térségben lévő Tisza-szigetet hívjuk segítségül

– jegyezte meg a forrás. Kiemelte, egyre nagyobb probléma ugyanakkor, hogy bizonyos térségekben nincs hadra fogható aktivista.