Szürke lepel borítja az országot, alig mozdul a levegő

Többnyire szürke, párás idő várható, helyenként tartós köddel és gyenge szitálással. A szél nagyrészt mérsékelt marad, napközben pedig egyes keleti és déli tájakon rövid időre világosabbra fordulhat az ég.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 7:23
Többnyire borult, párás időre kell számítani, helyenként tartós köddel. Napközben fokozatosan javulhatnak a látási viszonyok, főként a Tiszántúlon és a Dél-Alföldön, ahol a felhőzet is időnként felszakadozhat – olvasható a HungaroMet szombati előrejelzésében.

Szombat délutáni időjárás. Forrás: HungaroMet

Elszórtan szitálás előfordulhat. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. 

A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 2 és 8 fok között alakul, de a kevésbé felhős területeken ennél néhány fokkal melegebb is lehet. Késő estére 1 és 6 fok közé hűl le a levegő.

A légköri változások összességében nem terhelik meg jelentősen a szervezetet, ám a hajnali fagy és a párás levegő felerősítheti a krónikus ízületi betegek panaszait, fájdalmat és mozgásbeszűkülést okozva. Az érintett testrészek reggeli átmozgatása enyhítheti a tüneteket. A párás idő a krónikus légúti betegeknél is panaszfokozódást válthat ki, ráadásul ilyenkor könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel terjedő vírusok, ezért kiemelten fontos a higiéniai szabályok betartása – írja a Köpönyeg az orvosmeteorológiai jelentésében.

Ilyen idő vár ránk szentestéig

Vasárnap továbbra is borult, párás időre számíthatunk, helyenként szitálással. A délkeleti szél gyenge marad, a hőmérséklet napközben 5 fok körül alakul.

Hétfőn a Tiszántúlon élénkülő délkeleti szél hatására egyre inkább szakadozhat a hidegpárna, míg az ország más részein marad a borongós, párás idő. A csúcshőmérséklet 3 és 9 fok között valószínű – olvasható a Köpönyeg előrejelzésében.

Kedden kettős kép rajzolódik ki: keleten időnként a nap is előbújhat, miközben nyugaton továbbra is a szürke, párás idő dominál. A legmelegebb órákban 6 fok körüli értékek várhatók.

Szenteste erősen felhős vagy borult lesz az ég, de északkeleten rövid napos időszakok is előfordulhatnak. 

Délnyugaton elszórtan szitálásra lehet számítani, az északkeleti szél pedig egyre élénkebbé válik. Délután 5 fok körüli hőmérséklet valószínű.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTI/Máthé Zoltán)


