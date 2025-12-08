Hatalmas karácsonyi dísz jelenik meg az égen

Az év utolsó hónapja idén is különleges látványt ígér az égbolton: a karácsony előtti hetekben három látványos égi jelenség is látható lesz, ami a csillagászat szerelmeseinek kihagyhatatlan – írja a Metropol.

A Gemini meteorraj (Fotó: AFP/Ken Satomi)

Hullócsillagok mindenütt: a Geminidák idén is lenyűgöznek

A Geminidák meteorraj december 13–14-én éri el maximumát,

óránként akár 80–120 hullócsillag is átszáguldhat az égen.

A különleges raj nem üstökösből, hanem a 3200 Phaethon kisbolygóból származik, így a meteorok fényesebbek, lassabbak és látványosabbak a megszokottnál. Tiszta égbolt esetén még városi fények mellett is érdemes felnézni.

Orion-köd: űrbeli karácsonyi dísz az égen

Ha van „kötelező darab” az ünnepi égbolton, az az Orion-köd. A téli Orion csillagkép alatt elhelyezkedő hatalmas csillagbölcső több mint 1300 fényévre van tőlünk, és már kisebb távcsővel is drámai részletek tárulnak a szemünk elé:

porfelhők, gázörvények és születő csillagok formálják az égi látványt, amely szabad szemmel is enyhén dereng, olyan, mintha egy űrbeli karácsonyi gömb dísz lenne.

A legtöbb magyarországi helyről könnyen megtalálható: Orion övének három csillaga alatt ragyog.

Távcsővel látható lesz a Naprendszeren túli üstökös

December 19-én a 3I/ATLAS jelű üstökös elhalad a Föld mellett.

A Naprendszeren túli objektum a harmadik ismert ilyen, és bár

fényessége szerény, távcsövön keresztül jól látható lesz.

A napközeli áthaladás miatt a csóvája is formálódhat, így az égi látvány igazi kozmikus karácsonyi élményt kínál.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Xinhua/Qian Boyu)