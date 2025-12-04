Történelmi áttörés: megtalálták az élet minden összetevőjét a Bennu aszteroidán, még az egyetlen eddig hiányzót is

A NASA egy 2016 őszén indított űrszondával, az OSIRIS-REx-szel vett mintát a Föld mellett minden hatodik évben elhaladó, 550 méter átmérőjű kisbolygóról. A Bennu már csak azért is izgalmas, mert csillagászati számítások szerint 2182-ben 1:1000 eséllyel összeütközhet a Földdel.

Az OSIRIS-REx felvétele a Bennu-ról

Fotó: Wikipédia

A NASA-szonda 2018. december 3-án érte el, 2020. október 20-án pedig mintát vett a kisbolygóból, amit 2023-ban elhozott a Földre. Kiderült, hogy az eredetileg a Mars és a Jupiter közötti fő aszteroidaövben keletkezett égitest az élet beindításához szükséges molekulák mindegyikét tartalmazta, egy kivételével, de

a kutatók most megtalálták a hiányzó összetevőt: a cukrot.

Ez nem kevesebbet jelent, mint hogy akár aszteroidák szállíthatták az élethez szükséges összes előfeltételt a Földre – és talán máshová is.

A 2020-as küldetésen az OSIRIS-REx vett mintákat, amiket visszaszállítottak a Földre. A begyűjtött 121 gramm anyagból kis mennyiségeket a NASA szétküldött elemzésre a világ számos laboratóriumába a szakterületek tudósainak.

Az első tanulmányok víz, szén és számos szerves molekula jelenlétét mutatták ki. Ezután következett az aminosavak (a fehérjék építőkövei, amelyek nélkülözhetetlenek az élő szervezetek felépítéséhez), a formaldehid (egy egyszerű szerves vegyület, amely kulcsszerepet játszik a bonyolultabb cukrok kémiai felépítésében) és az RNS-ben és a DNS-ben található mind az öt nukleobázis, valamint a foszfátok kimutatása. Ami azonban önmagában még nem elegendő a genetikai információt hordozó molekulák összeállításához.

Míg a molekulák spirális létrájának fokait a bázisok adják, addig a létra szárait (a vázat) a cukrok és foszfátok alkotják: ez az RNS-ben a ribóz (az RNS vázát alkotó egyszerű cukor), a DNS-ben pedig a dezoxiribóz (a DNS vázában található cukor, amely szerkezetében a ribózhoz hasonlít, de egy oxigénatommal kevesebbet tartalmaz),

és pontosan ez a részlet hiányzott a Bennu-anyag első elemzéseiből.

Az RNS kulcsfontosságú molekula az élet eredetének szempontjából, mivel képes információt tárolni, mint a DNS, és reakciókat katalizálni (gyorsítani), mint a fehérjék. Bár nem olyan hatékony, de mindkettőre képes. Ezért sok kutató úgy véli, az élet olyan RNS-molekulákkal kezdődött, amelyek képesek voltak önmaguk replikálására (másolására).

Most a japán Tohoku Egyetem munkatársa, Yoshihiro Furukawa és kollégái megvizsgálták a minta egy kisebb részét, majd savval és vízzel összekeverték. Ezután gázkromatográfia-tömegspektrometria segítségével elválasztották és azonosították a keverék komponenseit.