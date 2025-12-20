Dárdai kórházba került Berlinben, azonnal infúziót kellett kapnia

– Apa is vagyok, és ezt mindenkinek el kell fogadnia – jelentette ki Dárdai Pál csütörtökön, amikor bemutatták az Újpest futballcsapatának új sportigazgatójaként, egyértelművé téve azt, hogy három fia, Dárdai Palkó (Puskás Akadémia), Dárdai Márton (Hertha BSC) és Dárdai Bence (Wolfsburg) mindig kiemelt helyen áll majd a napirendjében. Erre gyorsabban érkezett példa, mint az bárki gondolhatta volna: kevesebb mint egy nappal Dárdai Pál újpesti bemutatása után Márton kórházba került Berlinben.

Dárdai Márton kórházba került, emiatt hagyta ki a Hertha meccsét. Fotó: DANIEL KARMANN / DPA

Dárdai Márton emiatt természetesen ki is hagyta a Hertha péntek esti bajnokiját a Bielefeld ellen (1-1). A berlini klub tájékoztatása szerint a magyar válogatott védő gyomor- és bélrendszeri panaszokkal küzdött, állapota pedig nem tette lehetővé a szereplését.

Dárdai Pál fiát azonnal kórházba kellett vinni

Ez azonban nem minden. A Nemzeti Sport információja szerint Dárdai Márton tünetei – hányás és hasmenés – olyan erősek voltak, hogy péntek hajnalban egy berlini kórházban azonnali infúziós kezelésre is szükség volt.

Dárdai Márton alapembere a Herthának ebben az idényben is: bár a szezon elején kritizálták a formája miatt, azóta nagyszerű teljesítményt nyújt. Az idénybeli húsz tétmeccsből 18-on játszott, a Bielefeld elleni volt mindössze a második találkozó, amit kihagyott.

A Hertha döntetlennel zárt az évet, és jelenleg a hatodik helyen áll a Bundeslig 2-ben. Legközelebb január 17-én a Schalke ellen játszik a csapat, addigra remélhetőleg Dárdai is újra bevethető lesz.