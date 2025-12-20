Dárdai PálDárdai MártonÚjpest FCHertha BSC

Dárdai kórházba került Berlinben, azonnal infúziót kellett kapnia

A Hertha Berlin futballcsapata péntek este 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán az Arminia Bielefeld ellen a Bundesliga 2, azaz a német másodosztály 17. fordulójában. A Hertha magyar válogatott alapembere, Dárdai Márton betegség miatt hagyta ki a meccset, de mint kiderült, súlyos esetről volt szó: kórházba került, ahol azonnal infúziós ellátást kapott. Egy nappal azután, hogy Dárdai Pál az Újpest sportigazgatója lett, máris aggódhat édesapaként.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 7:50
Dárdai Pál aggódhatott a fiáért: Márton azonnali kórházi ellátásra szorult. Fotó: SOEREN STACHE Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Apa is vagyok, és ezt mindenkinek el kell fogadnia – jelentette ki Dárdai Pál csütörtökön, amikor bemutatták az Újpest futballcsapatának új sportigazgatójaként, egyértelművé téve azt, hogy három fia, Dárdai Palkó (Puskás Akadémia), Dárdai Márton (Hertha BSC) és Dárdai Bence (Wolfsburg) mindig kiemelt helyen áll majd a napirendjében. Erre gyorsabban érkezett példa, mint az bárki gondolhatta volna: kevesebb mint egy nappal Dárdai Pál újpesti bemutatása után Márton kórházba került Berlinben.

Dárdai Márton kórházba került, emiatt hagyta ki a Hertha meccsét
Dárdai Márton kórházba került, emiatt hagyta ki a Hertha meccsét. Fotó: DANIEL KARMANN / DPA

Dárdai Márton emiatt természetesen ki is hagyta a Hertha péntek esti bajnokiját a Bielefeld ellen (1-1). A berlini klub tájékoztatása szerint a magyar válogatott védő gyomor- és bélrendszeri panaszokkal küzdött, állapota pedig nem tette lehetővé a szereplését.

Dárdai Pál fiát azonnal kórházba kellett vinni

Ez azonban nem minden. A Nemzeti Sport információja szerint Dárdai Márton tünetei – hányás és hasmenés – olyan erősek voltak, hogy péntek hajnalban egy berlini kórházban azonnali infúziós kezelésre is szükség volt.

Dárdai Márton alapembere a Herthának ebben az idényben is: bár a szezon elején kritizálták a formája miatt, azóta nagyszerű teljesítményt nyújt. Az idénybeli húsz tétmeccsből 18-on játszott, a Bielefeld elleni volt mindössze a második találkozó, amit kihagyott.

A Hertha döntetlennel zárt az évet, és jelenleg a hatodik helyen áll a Bundeslig 2-ben. Legközelebb január 17-én a Schalke ellen játszik a csapat, addigra remélhetőleg Dárdai is újra bevethető lesz.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojeleklengyelország

Sikorski szerint aki nincs velük, az ellenük van

Bánó Attila avatarja

A brüsszelita varsói vezetők örömmel sodornák Lengyelországot és Magyarországot is egy oroszellenes háborúba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.