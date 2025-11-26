Új autópályát jelentett be a kormány, jönnek a négysávos autóutak is

A kormány megerősítette, hogy Zalaegerszeget bekötik az országos autópálya-hálózatba, ezúttal két irányból is – írja a Világgazdaság.
Lázár János kedden ugyanis bejelentette: bár korábban valóban lekerült a listáról a város gyorsforgalmi fejlesztése, a miniszterelnök és Balaicz Zoltán polgármester tárgyalása után most zöld jelzést kaptak a projektek.
A 76-os út helyett új, reálisabb nyomvonalak jönnek.
A kormány célja, hogy minden megyei jogú várost autópályával kössön be az ország vérkeringésébe. A miniszter szerint a mostani egyeztetés kulcsfontosságú volt, ahol a miniszterelnök és Balaicz Zoltán polgármester egyértelművé tette: a kormány továbbra is teljesíteni akarja a zalaegerszegieknek tett ígéretet.
Megígértük, hogy Zalaegerszegre autópálya vezet, és ezt meg is fogjuk oldani
– fogalmazott Lázár János.
Zalaegerszeg két irányból is csatlakozik az autópálya-hálózathoz
A korábban tervezett 76-os út autópályává fejlesztése lekerült a napirendről, mert a Kis-Balaton térségében aránytalan környezetvédelmi károkat okozna. Helyette két új irányból érkezik gyorsforgalmi kapcsolat:
- egy új autópálya-koncesszió a Szombathely–Körmend–Zalaegerszeg tengelyen, valamint
- a Zalaegerszeg–Nagykanizsa útvonal négysávosításának folytatása.
Ez azt jelenti, hogy a város észak–déli irányban két oldalról is bekapcsolódik a hálózatba. Emellett a 76-os úton ott folytatódik a három- és négysávosítás, ahol technológiailag olcsón és gyorsan megvalósítható. Így Szombathely, Nagykanizsa és a Balaton felől is rövidülhet az eljutási idő.
A zalaegerszegi autópálya-összekötés a legújabb a kormány által bejelentett közúti projektek közül: múlt héten
az M100-as megvalósítását is bejelentették,
amelynek célja, hogy Esztergomot végre bekössék az M1-es autópályába. A tervek szerint az első szakasz hatvan kilométer hosszú lesz, és 2026 tavaszán indulhatnak a kivitelezési munkák.
