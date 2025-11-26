Lázár JánosZalaegerszegautópályaesztergom

Új autópályát jelentett be a kormány, jönnek a négysávos autóutak is

Zalaegerszegen a kormány megépíti az autópálya-kapcsolatot, ráadásul két irányból. Lázár János közölte, hogy új, reálisabb nyomvonalakkal indulhatnak a gyorsforgalmi fejlesztések, így a megyeszékhely végre bekapcsolódhat az országos sztrádahálózatba.

2025. 11. 26. 9:07
A kormány megerősítette, hogy Zalaegerszeget bekötik az országos autópálya-hálózatba, ezúttal két irányból is –  írja a Világgazdaság.

Lázár János megerősítette: Zalaegerszeg autópályát kap, és nem is egy irányból (Forrás: Lázár János)

Lázár János kedden ugyanis bejelentette: bár korábban valóban lekerült a listáról a város gyorsforgalmi fejlesztése, a miniszterelnök és Balaicz Zoltán polgármester tárgyalása után most zöld jelzést kaptak a projektek.

A 76-os út helyett új, reálisabb nyomvonalak jönnek.

A kormány célja, hogy minden megyei jogú várost autópályával kössön be az ország vérkeringésébe. A miniszter szerint a mostani egyeztetés kulcsfontosságú volt, ahol a miniszterelnök és Balaicz Zoltán polgármester egyértelművé tette: a kormány továbbra is teljesíteni akarja a zalaegerszegieknek tett ígéretet.

Megígértük, hogy Zalaegerszegre autópálya vezet, és ezt meg is fogjuk oldani

– fogalmazott Lázár János.

 

Zalaegerszeg két irányból is csatlakozik az autópálya-hálózathoz

A korábban tervezett 76-os út autópályává fejlesztése lekerült a napirendről, mert a Kis-Balaton térségében aránytalan környezetvédelmi károkat okozna. Helyette két új irányból érkezik gyorsforgalmi kapcsolat:

  • egy új autópálya-koncesszió a Szombathely–Körmend–Zalaegerszeg tengelyen, valamint
  • a Zalaegerszeg–Nagykanizsa útvonal négysávosításának folytatása.

Ez azt jelenti, hogy a város észak–déli irányban két oldalról is bekapcsolódik a hálózatba. Emellett a 76-os úton ott folytatódik a három- és négysávosítás, ahol technológiailag olcsón és gyorsan megvalósítható. Így Szombathely, Nagykanizsa és a Balaton felől is rövidülhet az eljutási idő.

A zalaegerszegi autópálya-összekötés a legújabb a kormány által bejelentett közúti projektek közül: múlt héten

az M100-as megvalósítását is bejelentették,

amelynek célja, hogy Esztergomot végre bekössék az M1-es autópályába. A tervek szerint az első szakasz hatvan kilométer hosszú lesz, és 2026 tavaszán indulhatnak a kivitelezési munkák.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Világgazdaság/Varga György)


