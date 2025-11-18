Rendkívüli

Elképesztő összegeket költünk játékokra karácsonykor - mi a TOP 10 játék?

Elképesztő összegeket költünk játékokra karácsonykor - mi a TOP 10 játék?

A karácsony kiemelt időszak a játékok vásárlásában, a családok egyre tudatosabban vásárolnak, figyelmet fordítanak a minőségi ajándékokra, ha már sok pénzt adnak ki. Merthogy egyre többet tudnak költeni, egy friss kutatás szerint idén átlagosan 88 ezer forint jut az ünnepi időszakban játékra. A legnépszerűbbek között ott van a Lego és a divatetítő is.

2025. 11. 18. 10:32
A Lego és a diavetítő a legnépszerűbb ajándékok egyike. Fotó: Kallus György / Világgazdaság
 A magyar kisgyermekes családok idén átlagosan 88 000 forintot költenek karácsonyi ajándékokra, derült ki egy friss kutatásból. A vásárlások több mint fele már online zajlik, miközben a legnépszerűbb ajándékok továbbra is a játékok: társasok, fejlesztő játékok és LEGO. A játékkereskedő saját adatai alapján Black Fridaytől karácsonyig az átlagos online kosárérték 19 000 forintra, az áruházi 13 500 forintra nő, a decemberi forgalom pedig egy átlagos hónap ötszörösét éri el – közölte a Régió Játék. 

játék, karácsony
A játék a legnépszerább karácsonyi ajándék, minden évben jönnek szezonális nagy kedvencek, mint a Labubu/Fotó: AFP

Karácsonyi ajándékkeret: 10-30 ezer forint között költ a többség


A kutatásban résztvevő közel 2000 szülő fele 10-20 ezer forint közötti összeget költ egy gyermek karácsonyi ajándékaira, további egynegyedük 20-30 ezer forinttal tervez. A családok 15 százaléka lépi át a gyerekenkénti 30 000 forintos keretet, míg minden tizedik szülő 10 000 forint alatt próbálja megoldani az ajándékozást.

  • A teljes család megajándékozására szánt összeg átlagosan 88 000 forint háztartásonként. 
  • A családok nagyjából egynegyede 50 000 forint alatti keretből gazdálkodik, 
  • Minden hetedik háztartás 150 000 forint felett költ karácsonyi ajándékokra.

A vállalat saját adatai jól mutatják, hogy az éves forgalom mennyire a karácsonyi időszakra koncentrálódik. „Black Fridaytől karácsonyig az átlagos online kosárértékünk 19 000 forintra nőhet, ami 4 százalékkal magasabb a tavalyinál, míg az áruházakban egy vásárlás átlagosan 13 500 forintot érhet el, 5 százalékos növekedéssel. A karácsonyi szezon erejét jól mutatja, hogy decemberben nagyjából ötször akkora forgalmat érünk el, mint egy átlagos hónapban, éves árbevételünk akár 45 százaléka is erre az időszakra esik” – fogalmazott Gyaraki Dávid ügyvezető-helyettes.

Az ajándéktípusokat tekintve szinte minden szülő tesz játékot a fa alá, emellett a családok döntő többsége (70 százalék) könyvet is vásárol, és nagyjából minden második ajándékcsomagba kerül ruha. Élményajándékot – például mozi-, cirkusz- vagy színházjegyet – körülbelül minden ötödik család választ, főként a 11-14 éves korosztály számára.


A játékpiac élmezőnye: társasok, fejlesztő készletek és LEGO

A szülők többsége társasjátékot választ gyermekének, és minden második családban megjelenik valamilyen készségfejlesztő játék is, melyek az egy év alatti és az 1-3 éves korosztályban dominálnak. A 7-10 éveseknél már a LEGO-készletek és a kreatív szettek kerülnek előtérbe, míg a 11-14 éveseknél erősödik a tudományos és elektronikus készletek iránti érdeklődés. A 2025-ös karácsonyi szezonban több olyan termékcsoport van, amely egyértelműen a közösségi médiából, főként a TikTok-világból kap lendületet. „A Labubu, a Littlest Pet Shop, az úgynevezett italian brainrot vagy a k-pop demon hunter jelenség mind megjelenik a gyerekek kívánságlistáján” – mondta el Gyaraki Dávid. Több termékvonal is látványosan erősödött az előző évhez képest. „A LEGO Botanicals és F1 szériák, valamint a fiatal felnőtteknek szóló young adult készletek iránt ugrásszerűen nőtt idén az érdeklődés. A Minecraft- és Stitch-termékek, illetve a társasjátékok – különösen a felnőtteknek szóló partijátékok – nagyon erősek, ez utóbbi kategóriát a Hitster húzza látványosan” – tette hozzá.


Online karácsonyi vásárlás és akcióvadászat

A vásárlási csatornákat vizsgálva a kutatás egyértelmű online térnyerést mutat. A szülők az ajándékok 55 százalékát online szerzik be az egyszerűség, az árak könnyű összehasonlíthatósága, a kuponok és akciók elérhetősége, valamint a széles választék miatt. A kiszállítás esetleges csúszása miatt kevesen aggódnak, a személyes átvételt is csak a válaszadók 5 százaléka választja. A legtöbben – a szülők mintegy kétharmada – csomagautomatába vagy csomagpontra kéri a rendelését. A megkérdezettek fele novemberben, egyharmada pedig már nyár végétől elkezdi az ajándékok beszerzését. A vásárlási időzítés okai között az akciók és az árak állnak első helyen: a szülők 60 százaléka kifejezetten figyeli a kedvezményeket. Sokak számára fontos szempont a nyugodtabb ünnepi időszak és a decemberi időhiány kezelése, emellett a készletbiztonság is. A válaszadók közel 40 százaléka tart attól, hogy a legnépszerűbb termékek elfogynak az ünnep közeledtével.


TOP 10 játék 2025 karácsonyi időszakában a Regio Játéknál:

  1. Diavetítő
  2. LEGO® Classic Nagy kreatív építőkészlet
  3. LPS Hotel 6db-os készlet
  4. What Did You Say? társasjáték
  5. Falánk mókusok társasjáték
  6. Repülő röfik társasjáték
  7. Csip-Csirip - Minden madár társat választ társasjáték
  8. Hitster Bingo
  9. Szunyókáló vidra
  10. Hot Wheels hurokpálya

