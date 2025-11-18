Elképesztő összegeket költünk játékokra karácsonykor - mi a TOP 10 játék?

A magyar kisgyermekes családok idén átlagosan 88 000 forintot költenek karácsonyi ajándékokra, derült ki egy friss kutatásból. A vásárlások több mint fele már online zajlik, miközben a legnépszerűbb ajándékok továbbra is a játékok: társasok, fejlesztő játékok és LEGO. A játékkereskedő saját adatai alapján Black Fridaytől karácsonyig az átlagos online kosárérték 19 000 forintra, az áruházi 13 500 forintra nő, a decemberi forgalom pedig egy átlagos hónap ötszörösét éri el – közölte a Régió Játék.

A játék a legnépszerább karácsonyi ajándék, minden évben jönnek szezonális nagy kedvencek, mint a Labubu/Fotó: AFP

Karácsonyi ajándékkeret: 10-30 ezer forint között költ a többség



A kutatásban résztvevő közel 2000 szülő fele 10-20 ezer forint közötti összeget költ egy gyermek karácsonyi ajándékaira, további egynegyedük 20-30 ezer forinttal tervez. A családok 15 százaléka lépi át a gyerekenkénti 30 000 forintos keretet, míg minden tizedik szülő 10 000 forint alatt próbálja megoldani az ajándékozást.

A teljes család megajándékozására szánt összeg átlagosan 88 000 forint háztartásonként.

A családok nagyjából egynegyede 50 000 forint alatti keretből gazdálkodik,

Minden hetedik háztartás 150 000 forint felett költ karácsonyi ajándékokra.

A vállalat saját adatai jól mutatják, hogy az éves forgalom mennyire a karácsonyi időszakra koncentrálódik. „Black Fridaytől karácsonyig az átlagos online kosárértékünk 19 000 forintra nőhet, ami 4 százalékkal magasabb a tavalyinál, míg az áruházakban egy vásárlás átlagosan 13 500 forintot érhet el, 5 százalékos növekedéssel. A karácsonyi szezon erejét jól mutatja, hogy decemberben nagyjából ötször akkora forgalmat érünk el, mint egy átlagos hónapban, éves árbevételünk akár 45 százaléka is erre az időszakra esik” – fogalmazott Gyaraki Dávid ügyvezető-helyettes.

Az ajándéktípusokat tekintve szinte minden szülő tesz játékot a fa alá, emellett a családok döntő többsége (70 százalék) könyvet is vásárol, és nagyjából minden második ajándékcsomagba kerül ruha. Élményajándékot – például mozi-, cirkusz- vagy színházjegyet – körülbelül minden ötödik család választ, főként a 11-14 éves korosztály számára.