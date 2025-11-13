Megkopott a black friday varázsa

Míg korábban a vásárlók nagy része tudatosan készült az akciókra, idén a PwC által megkérdezett csaknem 3500 fő mindössze 17 százaléka mondta azt, hogy kifejezetten készül a black friday-re. Ezzel szemben 41 százalék azok aránya, akik kizárólag a kínálat és a leárazás függvényében döntenek a vásárlásról.

Fotó: Pexels

A black friday márkaértékének ilyen mértékű változása annak eredménye, hogy már nem beszélhetünk egy konkrét akcióról, vagy akciós napról, sokkal inkább egy nagyon változatos intervallumról: a black friday egy olyan időszak, amelyben különböző kereskedők különböző időtartamra és termékkörökre vonatkozó akciókat váltogatnak, így fogyasztóként nehéz tudatosan követni, hogy tulajdonképp mikor is érdemes vásárolni. A nagy médiazajban ezért minden vásárló saját tapasztalata, preferenciája alapján dönt –

vannak, akik az idén nagyon gyakori évközi akciós periódusokat kihasználva már a black friday időszakot megelőzően megkezdik a vásárlást, míg mások kivárnak.

A black friday továbbra is elsősorban a saját célú vásárlásról szól, ugyanakkor a vásárlást tervezők 40 százaléka már a karácsonyi ajándékok beszerzését is ezekhez az akciókhoz köti. Azok, akik a karácsonyi ajándékok egy részét az akciós időszak keretében szerzik be, jellemzően a teljes ajándékozási keretük harmadát költik el ilyenkor. Az online vásárlók 79 százaléka átlagosan 77 ezer forintot szán erre, ami országosan több mint 260 milliárd forint kiadást jelent. Ez az összeg megegyezik a tavaly ilyenkor mért tervekkel.

A családok 58 százaléka tervez kifejezetten karácsonyi menüt készíteni, amelynek várható átlagos költsége 38 ezer forint, így további 85 milliárd forintot fordítanak a háztartások az ünnepi időszakban ételre, italra.

A black friday a kínai webáruházak erősödő szerepét követve összemosódik a kínaiak legnagyobb akciójával, a november 11-én tartott (11.11) Singles’ day-jel. Az akciós időszak így még korábban kezdődik – novembertől folyamatosan érkeznek a Singles’ day és black friday akciók, hatalmas a reklámzaj. Ezek az akciók Magyarországon hagyományosan az online csatornában erősek: az online is vásárló internetezők közül már többen terveznek külföldi webshopból rendelni, mint hagyományos bolti vásárlást –

ez egyértelműen a Temu és más cross-border platformok hatása.

Black friday költéseivel kapcsolatban a megkérdezettek mindössze 21 százaléka jelölte meg a bolti vásárlást, míg a hazai webshopokat 63 százalék, a külföldieket 29 százalék. A kínai platform már több mint 2,1 millió magyar vásárlót hódított meg, és további 350 ezren tervezik, hogy még ebben az évben rendelnek a Temuról. Az idén már a vásárlók átlagosan 55 ezer forintot költöttek a Temun, ami a belföldi online vásárlások átlagos értékét alapul véve csaknem 3,5 belföldi vásárlás kiesését jelenti a hazai kiskereskedelmi forgalomból. A Temu a karácsonyi költésekből is jelentős részt visz el: a vásárlói bázisból eddig 1,1 millió fő vásárolt kifejezetten karácsonyra ajándékot a platformról, további 715 ezren pedig még tervezik ezt. Vagyis szinte a teljes vásárlói bázis számol a Temuval a karácsonyi ajándékok beszerzése során.

Egy gazdaságilag nehezebb időszakban, amikor a fogyasztók igyekeznek kihozni a rendelkezésre álló szűkösebb keretből a legtöbb értéket, nem meglepő, hogy a kedvező árakkal, széles termékpalettával, folyamatosan csábító ajánlatokkal jelen levő kereskedőtől vásárolnak

– hangsúlyozta Cserjés-Kopándi Ildikó, a PwC Magyarország e-kereskedelmi szakértője.