Három hónapja folyamatosan javul a gazdasági hangulat - ...és ebben a GKI, meg a Századvég is egyetért

Három hónapja javul a gazdasági hangulat Magyarországon. A konjunktúraérzetet jelző indexek értékei a számegyenes negatív tartományában sorakoznak, de az is látszik belőlük, hogy augusztustól a vállalatok és a lakosság is egyre bizakodóbb a gazdasági kilátásokat illetően. Bár a két kutatócég, a GKI és a Századvég a kormányzati gazdaságpolitika kritikájában általában élesen különböző hangot ütnek meg, friss konjunktúraindexeik most ugyanazt a trendfordulót jelzik – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány keddi elemzésében.

Tényezők sokaságát kell vizsgálni, hogy prognosztizálni lehessen a gazdasági hangulatváltozás irányát. / Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Indikátorok, indexek, trendek – Így becsülik meg a jövőbeni gazdasági teljesítményt

Mint írják: a rövid távú gazdasági ciklusok növekedési és lassulási szakaszok váltakozásából épülnek fel. Az üzleti döntéshozatal és a hatásos gazdaságpolitika kialakítása szempontjából kulcsfontosságú olyan indikátorok létrehozása és folyamatos fejlesztése, amelyek alkalmasak a gazdasági aktivitás változásainak megbízható előrejelzésére. Ezek az indikátorok a konjunktúraindexek, amik a gazdaság aktuális állapotát és rövid távú kilátásait összegzik különböző típusú adatforrásokból. Ezek az indexek létrehozhatóak objektív statisztikai, reálgazdasági mutatókból vagy szubjektív percepciós mutatókból. Összetett, kompozit indikátorok, amiknek a kialakításához és finomhangolásához minden esetben több mutatót használnak, megfelelő súlyozással.

Az objektív adatokon alapuló konjunktúraindexek közül az egyik legismertebb az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) által kidolgozott Composite Leading Indicator (CLI, összetett előrejelző mutató). Az 1970-es évek óta fejlesztik és alkalmazzák a rövid távú gazdasági ciklusok, vagyis a növekedési és lassulási szakaszok váltakozásának előrejelzésére. Az index nem azt mutatja meg, hogy a GDP hány százalékkal fog nőni a következő időszakban, hanem azt, hogy a gazdasági aktivitás erősödik vagy gyengül a kibocsátás hosszú távú növekedési trendjéhez képest.

Az index erénye, hogy megbízható előrejelzésre képes akár több hónappal a hivatalos makrogazdasági adatok létrejötte előtt.

Az OECD CLI kialakítása során döntően olyan objektív gazdasági indikátorokat vesznek figyelembe, amelyek a gazdasági változások jó előrejelzőinek bizonyulnak. Ilyen például

az új ipari megrendelések,

építési engedélyek száma,

a tőzsdei részvényárfolyamok,

az exportvolument jellemző forgalmi adatok.

Az index komponenseinek, vagyis a figyelembe vett indikátorok historikus adatsoraiból a kialakított módszertannak megfelelően állítják össze a konjunktúraindex aktuális értékét, amit havi rendszerességgel frissítenek az OECD mind a 38 tagországára vonatkozóan. (Magyarország 1996 óta tagja a nemzetközi szervezetnek.) Az index módszertanának fejlesztése folyamatos és kiterjed a komponensek kiválasztására, a trend-kiigazításra, az aggregálási eljárásra is.

A mutatóérték értelmezése egyszerű. Ha az index 100 felett van és emelkedik, akkor a gazdaság élénkül, a növekedés várhatóan gyorsul. Ha pedig 100 alatt van és csökken, a gazdaság lassul, a növekedési ütem gyengül.

Az objektív adatokon alapú konjunktúraindex egy vállalati döntéshozó számára különösen akkor ad hasznos jelzéseket, ha az iparága érzékeny a gazdasági ciklusokra. Ilyen például

az építőipar,

gépipar,

logisztika,

export-orientált szektorok.

Ha az index hónapok óta csökken, akkor a kereslet várhatóan mérséklődni fog. Ez pedig a vállalati döntéshozót az óvatosabb készletgazdálkodás, a tervezett hitelfelvétel és beruházás elhalasztása, az erőforrás-tervek felülvizsgálata felé orientálhatja.

Ha a CLI emelkedni kezd, az a gazdasági ciklus fordulópontját jelezheti és a beruházások előkészítésére vagy a foglalkoztatotti létszám bővítésére ösztönözhet.

A gazdasági szereplők döntéseit nagyrészt nem a jelen pillanatban mérhető tények, hanem a meghatározó tényezők jövőbeli alakulására vonatkozó várakozások befolyásolják. A percepciós adatokon alapuló konjunktúraindexek nem a gazdasági teljesítményre közvetlenül ható objektív tényezőket mérik, hanem azt, hogy hogyan érzékelik a vállalatok és a fogyasztók a gazdaság helyzetét most és a közeljövőben. Ez a pszichológiai, percepciós dimenzió azért fontos, mert ez határozza meg a reálgazdaság egy későbbi időpontban megvalósuló állapotát a beruházási, foglalkoztatási, fogyasztási döntéseken keresztül.