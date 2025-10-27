Októberben tovább javult a vállalatok gazdasági közérzete

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. októberi felmérése alapján a lakosság gazdasági várakozása enyhén (+0,5 indexpont) tovább javult, miközben a vállalatok gazdasági közérzete nagymértékben erősödött (+3,7 indexpont) az előző hónapban mért értékhez képest. Így a −100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index −12,6-re, a vállalati mutató értéke pedig −10,9 indexpontra javult. Az októberi felmérésben a háztartásoknál a legnagyobb pozitív elmozdulást a jövőre tervezett nagyobb értékű kiadások jelentették, míg a vállalatoknál az általános gazdasági közérzet erősödése jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást.

A vállalatok gazdasági közérzete nagymértékben erősödött az előző hónaphoz képest

Bizonytalanságot okoz az orosz-ukrán háború

A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza. A gazdasági várakozások nagyfokú javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2-4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá az európai konjunktúra erősödni tud, illetve az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki.

A lakossági konjunktúraindexnek három alindexe erősödött, egy alindex pedig gyengült októberben, az előző havi értékhez képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi −2,1-ről −0,7-re, a gazdasági környezet érzékelése októberben az előző havi −22,0-ről −21,2-re, míg az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex −53,8-ről −53,3-re javult. Mindeközben az anyagi helyzet megítélése enyhén gyengült −8,7-ről −9,1-re.

A lakossági konjunktúrakutatásban 2025 októberében jelentős pozitív irányú elmozdulást tapasztaltunk a következő évre tervezett nagyobb kiadásokat illetően, a szeptemberben mért értékhez képest.

Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Tervez-e a következő egy évben nagyobb kiadást (pl. lakásvásárlás, -felújítás, személygépkocsi-vásárlás stb.)?” októberben jócskán kedvezőbb választ adtak a megkérdezettek. Az interjúalanyok 26,0 százaléka jelezte az előző havi 23,6 százalékos arány után, hogy tervez a következő évben nagyobb kiadást.