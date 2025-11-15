Dr Pákh TiborKádár-rendszeremlékezetpolitikadiktatúra1956-os forradalom

Szobrot, utcát Pákh Tibornak — gyertek, gyülekezzünk!

Mindenkiért harcolt, ő volt az, aki még az ellenségeinek is megbocsátott, őértük is imádkozott.

Mező Gábor
2025. 11. 15. 6:12
Lugas 030701_Pákh Tibor 56-os portré .foto:Pörneczi B
Fotó: MW-Archív
„Édes Istenem, ne hagyj el!” – valahogy így imádkozhatott magában Pákh Tibor (1924–2022) akkor, amikor sokadszor is rákötötték az elektromos gépezetre, hogy kisokkolják belőle a szellemét, a hitét, a lelkét. Az ellenállását. Az ő ellenállása nem volt melankolikus – hogy krasznahorkais műveltségem fitogtassam –, az ő ellenállása tiszta volt, boldog és szabad. Mindent kibírt, nem csupán maga miatt, hanem azért, hogy megmaradjon valami a lelkünkből, hogy Kádár és Aczél ne falja fel azt egészen, hogy valaki beszéljen legalább Mindszenty Józsefről, az utolsó hercegprímás megtörhetetlenségéről, arról, hogy ki lehet tartani, arról, hogy szabadnak, magyarnak lehet maradni.

A gazemberarcú szocializmusban is. Még a boldognak mondott nyolcvanas években is, amikor gimnazisták veséit verték le a rendőrségen, amikor vidéki tanársegédeket egészen konkrétan örökre „elsüllyesztettek” azért, mert fel merték írni egy házfalra: „Ruszkik, haza!” A jutalom? Félholtra verés, „orvosi kezelés”, intézetbe utalás. Ez volt az a „vidám”, lángos-virslis korszak, amikor még besúgásra kényszerítették a magyar társadalmat, anyák jelentettek a gyermekükről, gyerekek az édesanyjukról, barátok az állítólagos barátaikról, jelentős részük megfenyegetve, megzsarolva, amikor az élelmes, már csak a nevében „szocialista” elit már Nyugat felé kacsingatott (Jó reggelt, SZDSZ!), míg az elit vonalasabb része a szabadság védtelen vándorait verte, ütötte, mocskolta.

Pákh Tibor kitartott, nem engedett sem ötvenhatból, sem a szabadságból, nem törekedett a fény felé, ennek megfelelően szinte senki sem ismeri, mindenkinek fontos, de alig-alig látja valaki. S ez nem az ő bűnük. Nem a társadalomé. Ez a miénk. Akik ismerjük, ismertük. S nem tettünk eleget azért, hogy mások is meglássák. Miért nincs szobra, miért nincs emléktáblája, miért nincs róla utca elnevezve Budapesten?

Az első gondolat a kádári, posztkádári teremtményé: vegyük rá a politikusokat! Ez a bennünk élő gyermek, aki azt mondja: majd az államtitkár úr, a miniszter úr, az Orbán Viktor úr megoldja, szólunk a tanárnak, anyánknak, apánknak, a férjünknek, a feleségünknek, ugyan, intézkedjen már! A második az igazi megoldás: nem vagyunk gyermekek, ne várjunk rájuk, nem az ő dolguk. Pákh Tibor legyen politikán felüli, hiszen mindenkiért harcolt, ő volt az, aki még az ellenségeinek, az őket kínzóknak is megbocsátott, őértük is imádkozott. Nem véletlen, hogy a diktatúra másik tiszta szívű lázadója, a kommunistának induló Krassó György (1932–91) is melléállt. Zsidó származású, antikommunista magyarként a „klerikális reakciós” mellé. Miért? Mert volt egy közös ügyük: a hazájuk. Ugyanaz a láng lobogott bennük. Ugyanaz a láng, amelyben a ma már elfelejtett – szintén baloldali – fiatal, Bauer Sándor (1952–69) is elégett.

Bolond, kukorékolnák egyesek erre, bolond, hiszen elégett, „ez a Pákh” meg imádkozik, imádkozott, még a verőemberek lelkéért is. Akkor nem csupán mondták, mocskolták, hanem ütötték, verték, kényszergyógykezelték ezért, csöveket dugtak le a torkán, az ereibe gyógyszernek nevezett mérgeket vezettek, hátha józan eszére tér az „izgága”, és megérti: a kommunizmus „minden világok legjobbika”.

Ő makacsul kitartott. Pedig a huszadik század második felének minden embertelenségét átélte. Szerető, zongoraművész édesanyja a szovjet megszállás áldozata lett. Ő a bátyjával együtt hadifogságba került, a gulágra hurcolták. Túlélte, hazajött.

Mindenüket elvették. Történelmi családjuk, az édesapjuk kisgazdaháttere miatt osztályellenségnek számítottak. Tisztességes, művelt, mélyen hívő, náci- és kommunistaellenes hazafiak voltak. Ezeket irtotta a legjobban a szörnyeteg. Ők voltak a legfőbb ellenségek. A régi elit egyenes gerincű, megvásárolhatatlan, rettenthetetlen része.

Ötvenhatban rálőttek a Kossuth téri sortűz, vagy ahogyan ő nevezte – és ez az igazság – a „körvadászat” alatt. A megtorlást még megúszta, de nem állt meg, iratokat küldött Nyugatra, komoly, leleplező írásokat az ENSZ-nek. A besúgóhálózat lebuktatta. A kihallgatói a társait keresték. Nem alkudott meg velük sem. Borzongató és felemelő a jegyzőkönyvet olvasni.

Kérdés:

Ki az a személy, aki önnek a levelet illegálisan kijuttatta az országból?

Válasz:

Nem vagyok hajlandó arról a személyről beszélni, aki a leveleimet illegálisan kijuttatta az országból. Az illető személynek szavam adtam, hogy nevéről soha senki előtt nem teszek említést, és én az adott szavam tartom.

Így válaszolt, újra és újra. Vajon mit tettek vele két kihallgatás között? Vagy közben? Vékony, törékenynek tetsző ember volt, s jogász, aki több nyelven beszélt. Képzeljétek magatok elé a kihallgató dühtől eltorzult arcát. A jó nevethet így bele a gonosz képébe. Könnyedén, tisztán, olyan becsülettel, amely a legelvetemültebb lelket is megremegtetheti, elbizonytalaníthatja.

Ezeket a hősöket kell egy diktatúrának legelőször megtörnie. Hős-e? Hiszen Pákh Tibor sohasem gondolt magára hősként. Persze Krassó sem. Természetesen az 1963-as, általánosnak hazudott amnesztia után is bent maradt, mert bent tartották. Tiltakozott az általános amnesztia hazugsága ellen, a jogtalanság, az embertelen körülmények miatt. Böjtölni kezdett, de nem hagyták, elővették az emberprést, a lélekprést, végül a legembertelenebb módszereket: az elektrosokkolást és az inzulinkezelést.

Higgyétek el: mi szinte biztosan belehaltunk volna mindebbe. Ha fizikailag nem is, lelkileg, szellemileg biztosan. Emlékeztek Jack Nicholson arcára a „Száll a kakukk…” végéről? Ahogyan a kamera felé néz, már az elméje, a lelke nélkül? Látom Kádár és Aczél mosolyát. Ez a tökéletes teremtmény a számukra. Az átalakított ember. Ez az előremutató nemtudás. A háttérben már épült a barakk.

„Ki menti meg a lelkemet?” – énekli gyönyörű slágerében az amerikai énekes. Mindig szerettem ezt a számot, de csak most tudom megválaszolni: Pákh Tibor. Ő volt az. Akkor is, ha mi, magyarok ezt nem is tudjuk. Mindig kimondta: a Szentlélek tartotta meg. Most megjelent róla egy könyv, a lakiteleki Antológia Kiadó adta ki. Szerény, szép kiadvány, tele remek írásokkal. Szeretnénk, ha eljutna a boltokba. Nem magunk miatt. Miatta. Miattunk. Szeretnénk, ha kitennék előre, a bejárathoz, vagy legalább a polcokra, ezzel is üzenve, vannak közös ügyeink, vannak közös hőseink.

Itt és most szólok: szobrot szeretnénk állítani Pákh Tibornak. Közösségi alapon. Aki akar, megtalál minket. Aki szeretne, támogat. Elmondtam párszor, elmondom még sokszor: mi nem Kádár népe, hanem Pákh Tibor nemzete vagyunk. Néha védtelenek, néha esendők, néha megvezethetők, s ezért mindig szükségünk van azokra a fáklyaemberekre, akikre felnézhetünk. Azokra, akiknek a „tüzénél” felmelegedhetünk.
Gyertek! Gyülekezzünk! Itt az idő.

Borítókép: Pákh Tibor (Fotó: MW-Archív) 

