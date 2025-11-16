Bánovits Vivianne: Mindig is vonzott, hogy feszegessem a határaimat

– Svédországban született, ahonnan viszont hazaköltöztek, amikor még csak egyéves volt. Hogy érzi, hozott északról valami pluszt? Van kötődése az országhoz?

– Persze. Először is minden évben visszajártam nyáron, mert édesapám ott élt, és a nyarakat ott töltöttem. Tanultam is kint fél évet, mivel a bátyámmal együtt visszamentünk. Tehát elég erősen kötődöm az országhoz még úgy is, hogy nagyon pici voltam, amikor eljöttünk. Illetve abban is közrejátszottak a svédországi élményeim, hogy milyen lett a személyiségem.

Bánovits Vivianne úgy véli, hogy a svédek udvariasak de távolságtartók (Fotó: Havran Zoltán)

– Milyenek a svédek? Mások, mint mi?

– Szerintem teljesen mások, pozitív és negatív értelemben is. Például nagyon udvariasak, mindig nagyon nyugodtak, nagyon kedvesek és előzékenyek. De pont ezért nehezebben talál ott az ember – legalábbis én – magyarként barátokat. Nálunk a családban nagyon erős szeretetnyelv az érintés. Ez nem annyira megszokott a svédeknél, ott nincs olyan, hogy mindenki ölelget mindenkit. Gyerekként ez nekem furcsa volt, hogy nincsen testi érintés és kedvesség, inkább csak udvarias távolságtartás. Persze lehet, hogy ez azóta változott. Tizenegy éves korom óta nem nagyon voltam kint, mert úgy alakult az élet.

– Milyen karakterű színésznek tartja magát?

– Ez kettős dolog, egyrészt a külsőm miatt általában a naiv, ártatlan fiatal lány szerepét kapom, a másik, hogy én belül milyennek tartom magam.

Érdekelt és mindig is vonzott az, hogy a naivaszerepből kicsit kitörjek és feszegessem a határaimat.

Azonban életem eddigi szakaszában nagyrészt ilyen karaktereket játszottam.

– Fél a beskatulyázástól?

– Nem. Úgy gondolom, hogy már majdnem minden színész be van kicsit kategorizálva, hiszen olyan szerepet osztanak rád, amilyen te vagy, illetve ahogy kinézel. Az már különlegességnek számít, ha valami mássá át tudod varázsolni magad.

– Úgy tudom, kétéves a kislánya, így az anyaság még elég friss élmény önnek. Hogy érzi, megváltoztatta? És ezeket az új élményeket tudja használni a színészi munkája során is?

– Úgy érzem, az anyaság még több rétegűvé tett emberileg. Nagyon sok mindenben megváltozott a személyiségem is, és az, amit gondolok a világról, meg úgy alapjában mindenről.

Ez teljes mértékben pozitív változás. Sokkal érzékenyebb vagyok a problémákra, a társadalomra, a gyerekekre, a veszteségre, a halálra.

Furcsa módon a húszas éveimben ezekkel a kérdésekkel nem nagyon foglalkoztam. Ezt az új érzelmi skálát pedig föl tudom használni a színpadon is.