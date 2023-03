Dzsudzsákék először a dobogón a „debreceni Morientes” góljával

Hasonló cipőben járt a két csapat, ugyanis a legutóbbi két fordulóban a Kisvárda és a Debrecen is csak egy pontot szerzett, a két sikertelen meccs között ráadásul a Magyar Kupából is búcsúzott a negyeddöntőben mindkét együttes. A dobogós helyezés – kisvárdai szempontból megvédése, debreceniből megszerzése – mellett tehát a sikerélmény is tétje volt a rangadónak.

Az első félidőben nem született gól, és bár mindkét csapat törekedett a támadások építésére, sok hiba csúszott az akciókba. Szünet után hamar, a 48. percben jött el a meccs legfontosabb pillanata: Dzsudzsák nagyszerű ütemben indította a bal oldalon megiramodó Kiziridiszt, aki középre passzolt, ahol az érkező Dorian Babunszki a kapuba találva vezetést szerzett a Debrecennek – 0-1.