Az NB I csodafivéreit Guardiola és egy Real-legenda tanította

Hogy kerül egy északmacedón testvérpár az FC Barcelona és a Real Madrid utánpótlásába, majd onnan az NB I-be, a Mezőkövesd és a Debrecen együttesébe? A Babunski fivérek sztorija az édesapjukkal, Bobannal kezdődik, aki macedón válogatott futballista volt, és 1999-ben az akkor a spanyol másodosztályban szereplő Logrones csapatába igazolt. Dorian Babunski ekkor három-, David Babunski pedig ötéves volt.

Dorian Babunski bombaformában kezdte az évet az NB I-ben a Debrecen színeiben Fotó: Derencsényi István

Az apuka egy év után Németországba igazolt, viszont a fiúk édesanyja egy barcelonai nyaralás után úgy döntött, hogy ott telepednek le. Boban Babunski karrierje persze megfertőzte a srácokat, akik kisebb helyi csapatokban kezdtek futballozni, mígnem egy-egy gyerektorna után Davidot a Barcelona, később Doriant a Real Madrid megfigyelői fedezték fel és igazolták le.

Guardiola nagy hatással volt David Babunskira

David Babunski eljutott a Barcelona B csapatáig, amelyben összesen 48 meccsen játszott többek közt Adama Traoré, Sergi Samper és Alejandro Grimaldo társaként. Sőt többször edzhetett együtt a felnőttcsapattal is, amelyben akkor Xavi, Andrés Iniesta és Lionel Messi szerepelt. Történetesen a Barca legszebb évei voltak ezek, bajnoki címekkel és BL-győzelmekkel édesítve, és négy edző is felhívta Babunskit a profi keretbe: Pep Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino és Luis Enrique.

– Kiváltság volt Pep Guardiolával edzeni, magamba szívni és megtanulni, amit csak tudtam a magyarázataiból – mesélte nemrég az Eurobarca.hu-nak David Babunski. – Ezekben az években a Barca sikert sikerre halmozott, négy-öt éven keresztül dominálta a világ futballját. Megtisztelő volt ezektől a játékosoktól tanulni, edzeni velük, látni, mit hogyan csinálnak a pályán, és azt beilleszteni a saját játékomba.

A macedón középpályás végül 2016-ban hagyta el a Barcelonát, mivel 21-22 éves kor után a második együttesben nem maradhatott, és nem volt neki hely a klubnál. – Tudtuk, hogy milyen nehéz bekerülni az első csapatba. Különösen azokban az években, amikor ott volt Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, és az ő helyükre kellett pályázni – tette hozzá Babunski, aki ezután Crvena zvezdába került, megfordult Japánban is, majd 2021-ben a Debrecen igazolta le, ahonnan tavaly nyáron távozott, majd a Mezőkövesd játékosa lett.

Dorian Babunski Real-legendától tanulta a góllövést

Fél évet így is együtt játszott Debrecenben David az öccsével, Dorian Babunskival, aki tavaly januárban szerződött utána Magyarországra, és ő azóta is a Loki csatára. A 26 éves Dorian a Real Madrid utánpótlásában az U19-es együttesig jutott el, majd 2015-ben a spanyol harmadosztályú Fuenlabdrada csapatába igazolt, amelynek akkor a Real legendás csatára, a klub színeiben kereken 100 gólt szerzett Fernando Morientes volt az edzője. Dorian Babunski később Japánba is követte a bátyját, akárcsak Magyarországra.

Az NB I legutóbbi fordulója pedig egészen különleges volt a Babunski tesók számára, hiszen David csereként beállva, hét perccel a pályára lépése után megszerezte a vezetést a Mezőkövesdnek a Paks otthonában, ahol végül 2-0-s győzelmet ünnepelhetett. Íme a gólja:

Dorian Babunski pedig a Debrecen nyerőembere volt a Honvéd ellen, hiszen két gólt is szerzett a Kispesten 3-2-re megnyert mérkőzésen, s ezek közül a második bravúros volt, ugyanis Szappanos Péter kapus hibája után egy erősen meglőtt labdát mellel levett, majd mintegy 35 méterről egyből az üres kapuba emelt.

A Debrecen csatára nagyon beindult idén, hiszen mind a négy 2023-ban rendezett bajnokiján gólt szerzett, összesen ötször talált be ezeken a meccseken. Az idényben pedig 18 mérkőzésen kilencszer volt eredményes eddig.

