Hírek Oroszország felől: Csercseszov aggódik a jövő miatt

Sztanyiszlag Csercseszov a Kecskemét ellen 1-1-es döntetlenre végződött bajnoki mérkőzésen sérülés miatt kénytelen volt lecserélni Adnan Kovacevicet, majd a találkozó után elárulta, hogy rajta kívül Vécsei Bálint és Xavier Mercier sem teljesen egészségesen jött le a pályáról.

A lista bővethető. A Kecskemét elleni összeállításból kiderül, hogy Tokmac sem játszott, mert ő is sérült, Besic pedig, akinek Kisvárdán szakadt el a térdszalagja, már túl is van a műtéten, de a télen igazolt és a Paks ellen góllal debütált Owusu Kwabena is kidőlt időközben.

Csercseszov további részletekkel is szolgált. Nem egyedi esetként a friss hírek Oroszország felől érkeztek vissza Magyarországra. Az Üllői út 129 portál szemlézte a Ferencváros orosz trénerével az orosz sajtóban készült interjút, amelyben a szakember a következőképpen kesergett:

– Azt preferálnám, ha az Európa-ligában hazai pályán kezdenénk, de amennyire tudom, idegenben fogunk. Ha így, hát így. Sokkal fontosabb, hogy milyen állapotban közelítünk ezekhez a meccsekhez. Sajnos elvesztettük két kulcsjátékosunk, mindketten védekező középpályások. Laidouni Németországba távozott, Besic pedig súlyos sérülést szenvedett: már meg is operálták Innsbruckban, az év vége előtt aligha fog visszatérni. Tokmac is sérült most, akárcsak az újonc Owusu, akit sikerült neveznünk az El-re. Egy másik új játékosunkat, Baráth Pétert, aki nemrég érkezett Debrecenből, már nem sikerült benevezni, de amúgy is gondja van a lábával. Úgyhogy van min gondolkodnunk.