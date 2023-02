Hajnal Tamás szerint a Fradi sokat profitálhat a téli igazolásaiból

Hajnal hangsúlyozta, sikeres átigazolási időszakot zárt a Ferencváros, és jó eséllyel kiváló befektetés lehet a legtöbb új szerzemény. „Baráth Péter 20 éves, Nikolai Baden Frederiksen 22, Mehdi 24, Owusu Kwabena 25, Abena pedig 28 esztendős. Talán csak Myenty Abenát leszámítva még egy további eladás benne lehet bármelyikükben, így ők akár jó befektetést is jelenthetnek a klub számára” – fogalmazott a sportigazgató. Hajnal azt is elmondta, hogy Baráth Pétert korábban szerette volna megszerezni a klubja, de erre csak most került sor, és természetesen szó esett a török bajnokságtól visszalépő Hataysportól igazolt Mehdi Boudjemaa-ról is. A teljes cikket IDE kattintva lehet elérni.

Borítókép: Baráth Pétert kedvező konstrukció keretében szerződtette az FTC (Fotó: Fradi.hu)