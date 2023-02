A Kecskemét egy pimasz trükkel ismét megtréfálta a Fradit

– Nem szabad nagyon mélyen védekeznünk sem, mert az nem vezet eredményre. Nem elég, ha hat-nyolc játékos nyújtja tudása legjavát, erre mindenkitől szükség lesz, magas szinten kell teljesíteni, akkor az a kicsi sansz most is meglehet, ami ősszel. – Szabó István, a Kecskemét vezetőedzője így vázolta fel az eredményre vezető taktikát a Ferencváros elleni, idegenbeli meccs előtt.

Így is történt. A vendégek nem tömörültek be a saját tizenhatosukon belül, már 20-25 méterre a kapujuktól megpróbálták megállítani a fradistákat. Ha másként nem ment, hát szabálytalanságok árán. Ennek jeleként öt sárga lapot is begyűjtöttek a Kecskemét játékosai. De elérték a céljukat.

Pedig az első félidő alapján ezért egy lyukas kétfillérest sem adtunk volna. A Fradi irányította a meccset, s a 38. percben megszerezte a vezetést. Samy Mmaee ívelt precízen a kapu elé, a Ferencvárosban nevelkedett kecskeméti kapus, Varga Ádám késve indult ki a kapujából, Traoré gond nélkül megelőzte és az üres kapuba fejelt (1-0).

A Fradi, személy szerint Ryan Mmaee az első félidőben eldönthette volna a találkozót, de először nem tudta elhúzni Varga mellett a labdát, majd kapásból leadott lövését védte a kecskeméti kapus.