Böde Dániel: Nem ilyen visszatérésről álmodik az ember

Bognár György visszatérésének első mérkőzésén a Paks még nem tudta azt az ellenállhatatlan támadójátékot nyújtani, mint a vezetőedző korábbi ténykedése idején, amikor a zöld-fehérek messze a legtöbb gólt szerezték a magyar élvonalban. Bár az első negyedórában valamelyest veszélyesebb volt a hazai csapat, mégis a vendégek jártak közelebb a gólhoz, s Lukic be is talált, de lesről. Az első félidő második felében is a Paks birtokolta többet a labdát, de a fölénye meddőnek bizonyult, így jobbára eseménytelenül teltek a percek a szünetig. Fordulás után a Mezőkövesd az 53. percben megszerezte a vezetést, David Babunski 14 méteres lövése talál utat a hazai kapuba. A gól alaposan megzavarta a paksi csapatot, amelyet kapusa, Nagy Gergely tartott meccsben két bravúros védéssel, de a 62. percben Molnár Gábor 21 méteres lövését már ő sem tudta hárítani. Kétgólos hátrányban ugyan a Paks beszorította ellenfelét, de a mezőkövesdi kapus, az olasz Riccardo Piscitelli minden próbálkozást hárított, így maradt a 2-0.

A hazai csapatba az utolsó huszonöt percre beállt Böde Dánel, a paksi ikon, aki legutóbb tavaly augusztusban kapott szerepet. A korábbi magyar gólkirályra Waltner Róbert vezetőedző nem számított, Böde csak a zöld-fehérek NB III-as tartalék csapatában játszott. Ma jól fejelgette le a hozzá ívelt labdákat, de ez kevés volt. S a meccs után szomorúan jegyezte meg, hogy nem ilyen visszatérésre számított.

Böde Dániel: Mentálisan megvisel ez az eredmény

– Az elmúlt időszakban nagyon sokat dolgoztam, edzettem, de persze nem ilyen visszatérésről álmodik az ember. Fizikailag tehát jól bírtam, mentálisan azonban megvisel ez az eredmény. Az utolsó húsz percben ívelgettük fel a labdákat, hátha lecsorgóból, megcsúsztatásból veszélyeztethetünk. Voltak helyzeteink, kaptam jó labdákat, sajnos a gól viszont elmaradt ma. Tudtuk, hogy a Mezőkövesd jól védekezik, és jól is kontrázik, mégis abból kaptuk a gólokat. 0-2 után a vendégek még jobban beálltak a kapujuk elé, nekünk pedig csak erőlködésre futotta. Nem tudtunk mögéjük kerülni – summázott Böde Dániel.

Bognár György úgy fogalmazott: még helyre kell tenni a dolgokat a csapatnál, Bödéről pedig elmondta, látni rajta, hogy motivált.

NB I, 20. forduló:

Paksi FC–Mezőkövesd Zsóry FC 0-2 (0-0), Paks, 1511 néző, v.: Erdős, gólszerzők: Babunski (53.), Molnár (62.).

Borítókép: Böde Dániel nem tudott a kapuba találni (Forrás: Paksifc.hu)