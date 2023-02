A világbajnok kapus öngólt fejelt, Hollywood csillaga a lelátón

A Premier League 12. fordulóból szerdára halasztott mérkőzésén a Manchester City nyerte a bajnokaspiránsok rangadóját, 3-1-re győzött az Arsenal vendégeként, a címvédő ezzel a tabella élére ugrott, de a hét végi 24. forduló előtt csak jobb gólkülönbségével előzte meg az egy meccsel kevesebbet játszott Ágyúsokat.

Ma előbb az Arsenal lépett pályára, mégpedig a 11. helyen álló Aston Villa vendégeként. A birminghamiek az előző két meccsükön otthon 4-2-re kaptak ki a Leicester Citytől, majd a Manchester City vendégeként 3-1-re maradtak alul, de ez sem tántorította el a csapat egyik nagy szurkolóját, hogy életében először kilátogasson a Villa Parkba. A hollywoodi filmcsillag, Tom Hanks Los Angelesben él, és vicces a történet, hogyan lett az Aston Villa szurkolója.

– Amikor először jöttem az Egyesült Királyságba, még fiatalember voltam. Az első nap reggel felkeltem, elhúztam a függönyöket, kinéztem az utcára, ahol egy lélek sem volt. Elcsodálkoztam, de rápillantottam az órámra, és láttam, hogy éppen hajnali öt múlt, elfeledkeztem az időeltolódásról. Bekapcsoltam a tévét, akkor mondták be az előző napi futballmeccsek eredményeit, és fogalmam sem volt, hol vannak az olyan „városok”, mint a Tottenham, de gondoltam, hogy az Aston Villa csakis egy kellemes angliai tengerparti nyaralóhely lehet, ezért rögtön szimpatikus lett – mesélte még 2019-ben Tom Hanks egy televíziós show-ban.

Ma pedig eljött a nap, hogy nem csak a televíziós sportcsatornákon, hanem Birminghamben élőben is megnézze az Aston Villát. Ahogyan az angol sajtó írta, a pályán is vannak nagy sztárok, de a legnagyobb a lelátón lesz. Tom Hankset a meccs előtt az öltözőbe invtálták, és a pályára is lesétált.

It’s a pleasure to have you with us at Villa Park, @TomHanks! 🤝 #AVLARS pic.twitter.com/fKiqU5swcI — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 18, 2023

Majd a mérkőzés 6. percében talpra ugorhatott, mert az Aston Villa az első kapura lövéséből megszerezte a vezetést, Oliver Watkins vette be Aaron Ramsdale kapuját. A támadó sorozatban a negyedik meccsén volt eredményes. A 16. percben Bukayo Saka egyenlített, de a 31. percben Philippe Coutinho újra a vendégeket juttatta előnyhöz. Fordulás után aztán a 61. percben Olekszandr Zincsenko 2-2-re alakította az eredményt. A hajrában az Arsenalból Martin Ödegaard nagy ziccert hagyott ki, a túloldalon pedig Leon Bailey lövését Ramsdale a léc segítségével hárította. A 93. percben azonban Jorginho lövése eldöntötte a meccset, 3-2 lett az Arsenal javára. A találat azonban öngól, mert a lécről visszapattanó labda az argentin világbajnok Emiliano Martínez kapus fejéről pattant be a kapuba! A hosszabbítás utolsó percében kitámadott az Aston Villa, Martínez is előrejött, vesztére, mert kontrából Gabriel Martinelli az üres kapuba belőtte az Arsenal negyedik gólját is (2-4). A Villa Park közönsége, így Tom Hanks is szomorúan hagyhatta el a stadiont…

Borítókép: Tom Hanks kedvenc csapata két góljának is örülhetett, de szomorúan kellett elhagynia a stadiont (Forrás: Twitter/Premier League)