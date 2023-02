Magyar játékvezető dirigál holnap a Liverpool–Real Madrid BL-meccsen

Kovács István hiába került be a FIFA vb-keretébe, tavaly év végén a katari tornán egy meccset sem kapott, nyolc mérkőzésen tartalék játékvezetőként működhetett közre, a cseréknél emelgethette a táblát, és ő mutatta be, hogy a találkozókon hány perc a hosszabbítás – ennél többet érdemelt volna. Kovács a vb után ezt nem tette szóvá, diplomatikusan azt mondta, a játékvezetőnek azt a feladatot kell megoldania, amit kap, és tartalék játékvezetőként is sok tapasztalatot szerzett, amit hasznosíthat. Talán mintegy „kárpótlásként” ezután ott lehetett a marokkói klubvilágbajnokságon, amelyen február 7-én ő vezette a brazil Flamengo és a szaúdi al-Hilal elődöntőjét.

Kovács István rangos meccset kapott

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) pedig most a hivatalos honlapján közzétette, hogy kedden Kovács István vezeti a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Liverpool–Real Madrid párharc első mérkőzését. A 2022/23-as Bajnokok Ligája-kiírásban ez már a negyedik mérkőzése lesz, a csoportkörben a Bayer Leverkusen–FC Porto, FC Bruges–Atlético Madrid és Dinamo Zagreb–Chelsea találkozókon fújta a sípot.

„Hat kilométerre a határtól, Nagykárolyban születtem, most is itt élek – mondta a Nemzeti Sportnak egy korábbi, 2020-as interjúban Kovács István. – Anyai ágon sváb a családunk, apai ágon magyar, így 2011-ben kettős állampolgár lettem, és erre nagyon büszke vagyok.”

