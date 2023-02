A Honvédnak sikerült saját magát megvernie a Debrecen ellen

Most is a DVSC kezdett jobban, az első csaknem fél óra arról szólt, hogy a vendégek támadtak, de Szappanos Péter nagyszerűen védte a hazai kaput. Egészen a 27. percig, amikor Sós Bence balról tökéletesen adott be, és Dorian Babunszki két védő közül zavartalanul fejelhetett 6 méterről a bal alsó sarokba – 0-1. Hét perccel később kis híján egyenlített a házigazda, Tamás Krisztián balról, 17 méterről a léc és a bal kapufa találkozást találta el – szép próbálkozás volt!

A szünet után viszont hamar összejött a kispesti gól: a 48. percben Mitrovics szabadrúgását Lukics le akarta venni, de a lábáról a labda középre pattant, ott pedig a lendülettel érkező Brandon José Dominguez a védőket megelőzve 5 méterről a hálóba pofozta – 1-1. A Debrecent megfogta a gól, és hét perc múlva újabb pofont kapott, Szécsi hibája után a felezővonaltól indító Domingues passzát a középen kilépő Nenad Lukics bal külsővel a bal alsó sarokba rúgta 15 méterről – 2-1.

A kisvárdai Rafal Makowszki 44 méterről lőtt gólt, a debreceni Dorian Babunszki pedig 35 méterről tette meg ugyanezt: a 73. percben Szappanos nagyon rosszul szabadított fel, éppen a vendégek csatárához passzolt, aki mellel maga elé tette a labdát, majd az üres kapuba ívelte – 2-2. Ezután a Honvéd előtt adódott ziccer, ám Megyeri Balázs többször is nagyszerűen védett, és a 86. percben jött az újabb fordulat, újra a Loki vezetett: Loncar balról pontosan adott középre, a csereként beállt Antonio Mance pedig sarokkal lőtt 7 méterről a kapuba Szappanos lábai között – 2-3.

Dean Klafuric ezúttal okkal mondhatta, hogy a csapata jól játszott, mert a Honvéd tényleg jól teljesített, ám komoly hibákat elkövetve kicsit saját magát verte meg, ami persze nem von le a Debrecen érdemeiből. A kispesti szurkolók pedig hangot adtak nemtetszésüknek, ami érthető, hiszen a csapatuk az utolsó Vasassal azonos pontszámmal az utolsó előtti helyen áll.

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 20 14 4 2 43-16 46 pont

2. Kecskeméti TE 20 7 11 2 28-20 32

3. Kisvárda Master Good 20 8 7 5 32-33 31

4. Debreceni VSC 20 8 6 6 36-31 30

5. Puskás Akadémia FC 20 7 9 4 25-21 30

6. Mezőkövesd Zsóry FC 20 7 5 8 23-27 26

7. ZTE FC 20 6 6 8 25-23 24

8. Paksi FC 20 6 5 9 31-35 23

9. Újpest FC 20 6 4 10 24-35 22

10. MOL Fehérvár FC 20 5 6 9 24-29 21

11. Budapest Honvéd 20 4 6 10 22-35 18

12. Vasas FC 20 3 9 8 14-22 18

Borítókép: Dorian Babunszki (jobbra) két góllal járult hozzá a győzelemhez (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)