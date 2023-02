Csongvai csak majdnem szolgálta meg egyből az árát

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője egy hete, a ZTE elleni bajnokin dobta be a mély vízbe a szupertehetségnek mondott Kern Martint. A csupán tizenhat és fél éves reménység megállta a helyét, így a Vidi elleni bajnokin is kezdett, mi több, bekerült a Puskás Akadémia kezdőtizenegyébe a másik nagy ígéret, a tizennyolc éves Gruber Zsombor is.

A másik oldalon a hétközben igazolt Csongvai Áron egyből bizalmat kapott Huszti Szabolcstól, az exújpesti futballista középhátvédként szerepelt a Fehárvárban.

A Puskás Akadémia meglepte a Vidit a rámenős letámadással, és a 13. percben hatalmas védelmi hibából megszerezte a vezetést, legalábbis így hittük. Kern beadását Heister érthetetlenül fejjel tökéletesen lekészítette Corbunak, aki köszönte a lehetőséget és jobb alsóba helyezett. Csak éppen az akció legelején Ormonde-Ottewill arasznyival lesen volt, a találat érvénytelen. Heister megkönnyebbülhetett.

Kern és Gruber szép dolgokat csinált, mindkettő egyértelműen tehetség, de sokat is hibáztak. A félidő legvégén, amikor utóbbi eladta a labdát, a kontra végén a Fehérvár kis híján megszerezte a vezetést. Kastrati beadására Szabó Levente érkezett a túloldalon, de Batik becsúszva az utolsó pillanatban kapufára pöckölte a labdát.

A második félidőre Kern már nem jött ki, majd Hornyák Zsolt Grubert is lecserélte. De akkor már 1-0-ra vezetett a Vidi. Az 54. percben Kastrati szögletére Csongvai érkezett a rövid oldalon és jobb lábbal mesterien tekerte a labdát a bal felsőbe (1-0).

A Puskás Akadémia persze nem adta fel, Hornyák Zsolt beküldte Komáromit (Gruber helyett) és Slagveert (Stronati helyett), utóbbi esetben tehát támadó váltott védőt.

A Puskás Akadémia egyenlítő találatához nagy védelmi hiba kellett. Személy szerint Fiola Attila volt a bűnbak, aki a 81. percben előbb eladta a labdát, majd gyönyörű gólja előtt Jonathan Levi őt cselezte ki (1-1)

A hajrában mindkét csapat győzelemre játszott, de már nem született gól. Maradt 1-1 a végeredmény, ami egyik csapatnak sem igazán jó.

NB I, 20. forduló Péntek:

Kisvárda–Újpest 2-1 (1-0), Kisvárda, 1890 néző, jv.: Rúsz. Gólszerző: Kovacic (35.), Makowszki (53.), illetve Simon K. (46.) Szombat:

Paks–Mezőkövesd 0-2 (0-0), Paks, 1511 néző, v.: Erdős. Gólszerzők: Babunski (53.), Molnár (62.).

Ferencváros–Kecskemét 1-1 (0-1), Groupama Aréna, 9500 néző, v.: Karakó. Gólszerzők: Traoré (38.), illetve Horváth Krisztofer (53.)

Fehérvár–Puskás Akadémia 1-1 (0-0), Mol Aréna Sóstó, 2451 néző, v.: Vad II. Gólszerzők: Csongvai (54.), illetve Levi (81.) Vasárnap:

ZTE–Vasas 15.00

Honvéd–Debrecen 17.30

