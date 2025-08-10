Újra működik az EESZT

Nincs akadálya az elektronikus receptek kiváltásának, újra zavartalanul működik az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (EESZT), közölte a közösségi oldalán Takács Péter egészségügyi államtitkár. Mint ismert, a kormányzati informatikai rendszer üzemzavara miatt egy rövid ideig nem volt elérhető az EESZT, a szakemberek rögtön hozzálátták a hiba elhárításához.

A Digitális Állampolgár felület (DÁP) és más e-ügyintézési portálok működése már korábban helyreállt, illetve működnek a különböző okmányok (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) igénylését és átvételét lehetővé tevő felületek is. Zavartalan a turisztikai szolgáltatásokat támogató Vendégem szállásalkalmazás működése is.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)