Tizenhat éves tehetség debütálhatott a Puskás Akadémia kezdőjében

A Zalaegerszeg bajnoki meccsen még veretlen a Pancho Arénában, négy mérkőzésből három győzelem és egy döntetlen a mérlege. A Puskás Akadémia egyelőre messze áll a tavalyi teljesítményétől, nincs a dobogón, és bizony meglehetősen szürke teljesítményt mutat ebben a bajnokságban, és így az idén is. Hornyák Zsolt vezetőedző bő két hete egy óriási ígéretről beszélt egy nyilatkozatában, egész konkrétan ezt mondta Kern Martinról:

– Világszinten is óriási tehetség, korosztályában a középpályásposzton a húsz legnagyobb ígéret egyike. Tizenhat éves és helytállt a Young Boys elleni edzőmérkőzésen.

Fotó: Koncz Márton/Nemzeti Sport

Nos, Kern Martin most tétmeccsen is bemutatkozhatott a felnőttek kötött, Hornyák Zsolt a kezdőcsapatba tette a fiatal futballistát. Ezúttal is helytállt, akadtak szép megmozdulásai, két gólpasszhoz is közel állt, de a lényeg az, hogy nem lógott ki a sorból, nálánál jóval idősebb pályatársai nem nyújtottak jobb teljesítményt nála, sőt. Az első félidő lényegében említésre méltó esemény nélkül csorgott le, de a szünet után sem sorjáztak a helyzetek a kapuk előtt. Hornyák Zsolt a 60. percben lecserélte Kern Martint, de nem a játéka miatt, nyilván a fokozatosság elve vezérelte. Ezzel együtt csak üdvözölni lehet a felcsúti vezetőedző döntését: ha már valóban van egy világklasszis-ígérete, akkor minél hamarabb el kell kezdeni felépíteni.

A nagy semmiből a 82. percben vezetést szerzett a Puskás Akadémia: Favorov a jobb oldalon köténnyel becsapta Tajtit, majd laposan középre adott, Gruber Zsombornak kicsit mögé jött, de maga elé tudta tenni a labdát, 6 méterről rá is lőtte, és a labda Demjént is érintve vágódott a kapu bal oldalába – 1-0. Grubernek ez volt az első gólja az élvonalban, a Puskás Akadémia pedig ezzel a sikerrel fellépett a dobogó harmadik helyére.

NB I, 19. forduló Péntek Mezőkövesd–Mol Fehérvár 2-1 (1-1), Városi Stadion, 500 néző, jv.: Berke, gólszerző: Besirovic (35.), Drazsics (11-esből 93.), illetve Kastrati (34.); kiállítva: Szerafimov (92., Fehérvár) Szombat Kecskemét–Bp. Honvéd 2-2 (2-2), Széktói Stadion, 2527 néző, jv.: Káprály, gólszerző: Katona B. (16.), Szuhodovszki (45.), illetve Domingues (19., 25.) Kisvárda–Ferencváros 0-0, Várkerti Stadion, 2800 néző, jv.: Farkas. Debrecen–Paks 2-1 (0-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 2041 néző, jv.: Karakó, gólszerző: Dreskovics (92.), Do. Babunszki (95.), illetve Varga B. (56.) Vasárnap Puskás Akadémia–Zalaegerszeg 0-0, Felcsút, Pancho Aréna, 900 néző, jv.: Pillók. Gólszerző: Gruber (82.) Vasas–Újpest 17.30

Borítókép: Inkább csak harcoltak a játékosok, mint futballoztak (Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton)