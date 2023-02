A rekordösszeg hatása: Csongvai rögvest törölte az újpesti éveket

Elsősorban hátvédként számítanak Csongvaira – Mindenképp fiatal magyar játékosokkal szerettük volna megerősíteni a keretet, Csongvai Áron pedig már a magyar válogatott keretébe is bekerült, emellett pedig az élvonalban is van már jó pár meccs a lábában. Arra számítok, hogy Áron érkezésével a védelmünk stabilabb lesz, de akár a középpályán is be lehet őt vetni, vagyis az edzői stáb variációs lehetőségei is nőni fognak– fogalmazott Juhász Roland sportigazgató.