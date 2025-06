Szavaztak az olvasók, ők lettek Pest vármegyében az Év sportolói

A Mediaworks már hagyományosan megszavaztatja az olvasóit arról, hogy kik szerintünk az Év sportolói az egyes vármegyékben. Négy kategóriában lehet voksolni: az Év női és férfi sportolója, illetve női és férficsapata. Pest vármegye most csatlakozott ehhez a voksoláshoz, és a négy győztes már át is vehette a díjat és a vele járó oklevelet.

A nők kategóriájában Kovács Zsanett kapta a legtöbb voksot Fotó: Ladóczki Balázs

Kovács Zsanett, a törökbálinti Gerevich Aladár Vívóegyesület kardvívója junior Európa-bajnok csapatban. A 19 éves versenyző lett Pest vármegyében az Év női sportolója, ő a többiektől külön vette át a díjat, mert nagyon szoros a programja, ezekben a napokban már edzőtáborozik.

– Már a jelöltség is nagy megtiszteltetés, az első hely pedig nagy boldogság a számomra. A junior korosztályból most lépek a felnőttek közé, most azért utazom edzőtáborba, hogy segítsem a közelgő Európa- és világbajnokságra készülő versenyzőket. A célom az, hogy eljussak a felnőttválogatottba, többről csak akkor lesz értelme beszélni.

Király Bianka képviselte az Év női csapatát Fotó: Havran Zoltán

Az Astra HFC U16-os csapata lenyűgöző teljesítményt nyújtott 2024-ben: a bajnokságot 205-2-es gólkülönbséggel, természetesen nagy fölénnyel nyerte meg. Bár az edzések zömmel Budapesten zajlanak, a klub a mérkőzéseit Üllőn rendezi meg. A díjat a tavalyi U16-os csapat edzője, Király Bianka vette át.

– Bár csapatokról beszélünk, mi az utánpótlásban az egyéni képzésre helyezzük a hangsúlyt, azt szeretnénk elérni, hogy a játékosaink jól képzettek, nagy kihívásoknak megfelelő labdarúgók legyenek. A mai felnőttválogatottban is találunk olyanokat, akik nálunk nevelkedtek, a célunk az, hogy minél több ilyen futballozó lány kerüljön ki a kezünk alól.

Az Év férfi sportolójának, Vörös Barnának járó díjat is Novák Miklós, a Mediaworks sportszerkesztőségének a vezetője adta át Fotó: Havran Zoltán

A férfiaknál a legtöbb szavazatot is egy fiatal sportoló, Vörös Barna kapta. Ő a tápiószentmártoni Kincsem SE-ben nevelkedett, az edzője az édesapja, Vörös Péter volt. A 16 éves játékos februárban a horvát NK Istra akadémiáján fejlődhet tovább.

– A fejlődésem érdekében úgy döntöttünk, külföldön, az eddigiektől eltérő körülmények között folytatom tovább a pályafutásomat. Ez az akadémia nagyon jó háttérrel és sok tapasztalattal rendelkezik, több kiváló futballista pallérozódott ott, akiket sikerült sok pénzért komoly klubok felé irányítani. Természetesen az a célom, hogy éljek ezzel a lehetőséggel, és a lehető legtöbbet hozzam ki abból, ami bennem van.

Az Év férficsapata az érdi Kárpáti Farkasok lett Fotó: Havran Zoltán

A Kárpáti Farkasok több mint egy csapat: az érdi klub utánpótlás-nevelő jégkorongműhely, amelybe az U8-tól az U18-ig találunk csapatokat. A díjat Dósa Krisztián, az U18 edzője és Nagy Attila sportmenedzser vette át.

– A klubunk az utánpótlásra helyezi a hangsúlyt, az a célunk, hogy a saját nevelésű játékosokra építve három-öt éven belül elindulhassunk a magyar bázisú bajnokságban, az Extraligában. Büszkék vagyunk minden apró sikerre, így megtisztelő, hogy mi érdemeltük ki az Év csapata címet Pest megyében.