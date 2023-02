Guardiola: Szégyellem magam, mert butaságokat beszéltem

– Bocsánatot kérek Steven Gerrardtól a felesleges és buta megjegyzésekért, amiket az előző sajtótájékoztatón mondtam róla – sajnálkozott a Manchester City menedzsere. – Tudja, hogy csodálom őt és mindazt, amit a pályafutása során elért, illetve azt, amit az országáért tett. Szégyellem magam azért, amit mondtam, mert nem ezt érdemelte. Továbbra is igaznak tartom, amit a csapatom védelmében mondtam az előző sajtótájékoztatón, de butaság volt Stevent is belevonni. Személyesen is elnézést kértem tőle, de mivel a nyilvánosság előtt sértegettem, ezért itt is bocsánatot kérek.