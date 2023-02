A PSG keselyűként köröz a Manchester City felett

– Nem tudom, hogy mi lesz. De jó ügyvédeink vannak, harcolni fogunk az igazunkért. Úgy védekezünk majd, ahogy azt legutóbb is tettük. Meg vagyok győződve róla, hogy beigazolódik az ártatlanságunk – jelentette ki a menedzser , majd a saját jövőjéről is ejtett néhány szót. Elárulta, sosem akart még ennyire a City edzője lenni. – Nem hagyom el a csapatot. A Manchester City nem hazudott nekem. Láthatták, hogy mi történt az UEFA-val való ügyünkkor is. Semmi rosszat nem tettünk. Mi okom lenne rá, hogy most kételkedjem az embereinkben? – elmélkedett Guardiola.