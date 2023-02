A City ügyvédje még Haalandot és Fodent is lepipálja

Hétfőn robbant a bomba, miszerint a Manchester Cityt vizsgálat alá helyezte a Premier League (PL), mivel a klubot azzal gyanúsítják, hogy 2009 és 2018 között 101 alkalommal is megszegte a liga pénzügyi szabályait. A világoskékek a közleményükben úgy reagáltak, hogy meglepődtek a vádakon, de ha bebizonyosodik, hogy valóban vétettek az előírások ellen, súlyos megtorlásra számíthatnak, amely többek között pénzbüntetés, pontlevonás, új játékosok regisztrálásának elutasítása, esetleg akár a bajnokságból való kizárás is lehet.

A Sky Sports beszámolója szerint a legnagyobb riválisok, a nagy hatos többi tagja, vagyis az Arsenal, a Chelsea, a Liverpool, a Manchester United és a Tottenham Hotspur mindenképp az utóbbi megoldást választanák: kiegyeznének vele, ha „eltakarítanák” a Cityt a Premier League-ből. A manchesteri gárda ebben az időszakban szerzett három bajnoki címét ugyanakkor nem vennék el tőlük, mondván, az csak káoszt szülne, a pénzbüntetésnek pedig nem lenne értelme a dúsgazdag klub esetében.

Az ügyben független fegyelmi bizottság jár el, de a liga nem köteles a bizottság döntését elfogadni, és annak megfelelően megbüntetni a Cityt. A Premier League címvédője mindenesetre semmit sem bíz a véletlenre, és Lord Pannick lesz a klub képviselője, aki már 2020-ban is eljárt a Manchester City nevében, amikor az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a pénzügyi fair play kijátszásával gyanúsította az angolokat. Akkor megúszták a Bajnokok Ligájából való kitiltást, és ezúttal is pozitív elbírálásban reménykednek – amihez Pannickre is szükség lesz.

Az ügyvéd szolgálataiért a klubnak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, mivel a jogász beszámolók alapján napi nyolcvanezer fontot sem szégyell elkérni a munkájáért. Ha ez valóban így van, Pannicknek annyit utalnak majd át, mint a Manchester City legjobban kereső futballistájának, Kevin de Bruynének. Erling Haaland, Jack Grealish vagy Phil Foden „napidíja” tehát kevesebb az ügyvédénél.

Miért kell ujjal mutogatni?

A klublegenda Vincent Kompanyt is megkérdezték egykori csapata helyzetéről. A ma már a másodosztályú Burnley vezetőedzőjeként dolgozó belga nem meglepő módon a Manchester City védelmére kelt. – Néha csak forgatom a szemeimet, amikor ilyesmit látok. Sokan jönnek azzal, hogy mit csináltál rosszul, de ha a futball szereplői magukba néznek, rájöhetnek, hogy valójában ők sem kezdhetnek el másokra ujjal mutogatni. Megmosolyogtatja az embert, ha ezt látja, mert mindannyian tudjuk, miről szól ma a futball. Mindenkinek a legjobbját kellene nyújtania, és megpróbálni fejlődni, de én szkeptikus vagyok, amikor a főszereplők ujjal mutogatnak egymásra ebben az iparágban – bosszankodott az egykori védő.

A Burnley jelenleg a Championship tabellájának listavezetője (hét ponttal előzi meg a második Sheffield Unitedet), és ha a lendülete kitart a szezon végéig, akkor feljut a Premier League-be. Kompanyt örömmel tölti el, hogy a feladatai lefoglalják, így nem tudja figyelemmel követni a City kálváriáját.

– Sokat segít, hogy folyamatosan mérkőzéseink vannak, mert így nincs időm rá, hogy erről olvasgassak, érzelmileg belebonyolódjak az ügybe – fogalmazott a Burnley trénere.

Borítókép: Erling Haaland napidíja alacsonyabb, mint a City ügyvédjéé (Fotó: AFP/Oli Scarff)