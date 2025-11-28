Így néz ki a tiszás jelöltállítás: klikkelj te, számolunk mi + videó

Menczer Tamás szerint ismét baloldali színjáték zajlik: úgy véli, az előválasztásnak nevezett folyamat csupán „átverés”, ahol a klikkeléseket „sötét szobákban” számolják össze, majd Magyar Péter hirdeti ki az eredményt.

„Ugyanolyan balos színjáték zajlik, mint Márki-Zay idején” – mondta Menczer Tamás legújabb videójában. Szerinte akkor is előválasztást játszottak, miközben a háttérben „minden le volt zsírozva”: ki marad, ki lép vissza, ki hova áll át. „Most meg már ennyivel sem bajlódnak” – tette hozzá.

„Azt mondják: te klikkölj, aztán majd mi a sötét szobában összeszámoljuk, hogy hova klikköltetek. Az egész egy nagy átverés. És a híres, igazmondásáról elhíresült Magyar Péter fogja kihirdetni az eredményt. Innen pontosan látszik, mennyire megalapozott az egész”

– fogalmazott élesen.