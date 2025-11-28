Menczer TamásháttérMagyar Péter

Így néz ki a tiszás jelöltállítás: klikkelj te, számolunk mi + videó

Menczer Tamás szerint ismét baloldali színjáték zajlik: úgy véli, az előválasztásnak nevezett folyamat csupán „átverés”, ahol a klikkeléseket „sötét szobákban” számolják össze, majd Magyar Péter hirdeti ki az eredményt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 17:44
Menczer Tamás Forrás: Facebook
„Ugyanolyan balos színjáték zajlik, mint Márki-Zay idején” – mondta Menczer Tamás legújabb videójában. Szerinte akkor is előválasztást játszottak, miközben a háttérben „minden le volt zsírozva”: ki marad, ki lép vissza, ki hova áll át. „Most meg már ennyivel sem bajlódnak” – tette hozzá.

„Azt mondják: te klikkölj, aztán majd mi a sötét szobában összeszámoljuk, hogy hova klikköltetek. Az egész egy nagy átverés. És a híres, igazmondásáról elhíresült Magyar Péter fogja kihirdetni az eredményt. Innen pontosan látszik, mennyire megalapozott az egész”

 – fogalmazott élesen.

Menczer szerint a jelöltek háttere is leleplező.

Tele vannak balosokkal. Baranya erre a tankönyvi példa: ott minden jelölt valamilyen leágazás a régi szocik csapatából, csak más útvonalon

– mondta.

A politikus hozzátette: „Az is sokat elárul, hogy Szigetvári Viktor mutatta be őket a Partizánban. Ennél beszédesebb jelzés nem is kell.”

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook) 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

