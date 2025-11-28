Finisben az építkezés: jövő év elejére elkészülhet a hévízi orosz ortodox templom

Várhatóan a jövő év elejére befejeződhet az orosz ortodox egyház hévízi templomának évek óta húzódó építése – közölte a helyszínen tartott pénteki sajtótájékoztatón a magyarországi egyházmegye főpapi tanácsosa.

Bulah Szvjatoszlav elmondta:

az egyház magyarországi történetének 80 éve alatt ez az első új templom. Az épületet a 14–15. századi templomok mintájára alakították ki, a belső berendezés már szinte elkészült, de még be kell fejezni a térkőburkolatot és a kerítést, ez várhatóan a 2026 elejére megtörténik.

Az egyházi vezető hozzátette: az építkezést az hátráltatta, hogy „banki felfüggesztés” miatt egy ideig nem jutottak hozzá a pénzükhöz. Kitért arra, hogy közben befejeződött a tatai templomuk felújítása, a budapesti székesegyházuk és a miskolci templomuk renoválása pedig szintén a vége felé tart.

Hozzátette, hogy

Hévízen már régóta tevékenykedik az egyházközség, amelynek magyar, orosz, ukrán és moldovai tagjai egyaránt vannak.

Reményét fejezte ki, hogy ha egyszer vége lesz az orosz–ukrán háborúnak, sokkal többen vesznek majd részt a hitéletben a fürdővárosban.

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője felidézte, hogy a kabinet számára kiemelten fontos az egyházakkal való együttműködés, a térségben is számos templom újult meg az elmúlt időszakban. A hévízi ortodox templom 2019-es alapkőletételekor négyszázmillió forintot biztosított a kormány, de „a háború negatív blokkoló hatásai” miatt akadozott az építkezés – tette hozzá.