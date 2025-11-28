Rendkívüli

Finisben az építkezés: jövő év elejére elkészülhet a hévízi orosz ortodox templom

Évek óta álltak a munkák, most mégis a végéhez közeledik a hévízi orosz ortodox templom építése: az egyházmegye szerint jövő év elejére teljesen elkészülhet az első, Magyarországon nyolc évtized után felépülő új ortodox templom.

2025. 11. 28. 16:14
Várhatóan a jövő év elejére befejeződhet az orosz ortodox egyház hévízi templomának évek óta húzódó építése – közölte a helyszínen tartott pénteki sajtótájékoztatón a magyarországi egyházmegye főpapi tanácsosa.

Bulah Szvjatoszlav elmondta: 

az egyház magyarországi történetének 80 éve alatt ez az első új templom. Az épületet a 14–15. századi templomok mintájára alakították ki, a belső berendezés már szinte elkészült, de még be kell fejezni a térkőburkolatot és a kerítést, ez várhatóan a 2026 elejére megtörténik.

Az egyházi vezető hozzátette: az építkezést az hátráltatta, hogy „banki felfüggesztés” miatt egy ideig nem jutottak hozzá a pénzükhöz. Kitért arra, hogy közben befejeződött a tatai templomuk felújítása, a budapesti székesegyházuk és a miskolci templomuk renoválása pedig szintén a vége felé tart.

Hozzátette, hogy 

Hévízen már régóta tevékenykedik az egyházközség, amelynek magyar, orosz, ukrán és moldovai tagjai egyaránt vannak.

Reményét fejezte ki, hogy ha egyszer vége lesz az orosz–ukrán háborúnak, sokkal többen vesznek majd részt a hitéletben a fürdővárosban.

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője felidézte, hogy a kabinet számára kiemelten fontos az egyházakkal való együttműködés, a térségben is számos templom újult meg az elmúlt időszakban. A hévízi ortodox templom 2019-es alapkőletételekor négyszázmillió forintot biztosított a kormány, de „a háború negatív blokkoló hatásai” miatt akadozott az építkezés – tette hozzá.

Naszádos Péter, Hévíz független polgármestere közölte: 

az új városvezetés egy évvel ezelőtt arról határozott, hogy Hévíz legyen „az ökumenikus kereszténység egyik fáklyája”.

Az elmúlt egy évben állt a templom építése, de az utóbbi két hónapban újrakezdődtek a munkálatok a kormányzattal folytatott tárgyalásoknak köszönhetően. A templom olyan hely lesz, ahol magyarok, oroszok, ukránok együtt tudnak majd imádkozni – tette hozzá.

Borítókép: Naszádos Péter, Hévíz független polgármestere (Forrás: MTI/Katona Tibor)


