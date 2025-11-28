Csang Ce-jüGuinness Rekordok Könyvkosárlabda

Belehalhat-e a sportba a 226 centis és 150 kilós kosárlabdázónő?

A kínai kosárlabdázónő, Csang Ce-jü 226 centiméterre nőtt, ezzel hivatalosan is ő a világ legmagasabb nője. A még mindig csak 18 éves sportolónő előtt egészen elképesztő karrier állhat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 18:30
Csang Ce-jü
A 226 centi magas Csang Ce-jü méretei elképesztőek Fotó: WANG SONG Forrás: XINHUA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Néhány nappal ezelőtt fejeződött be Kantonban a kínai nemzeti kosárlabda-bajnokság küzdelemsorozata. Ezen az eseményen a 18 éves, 226 centi magas és 150 kilós Csang Ce-jü zsákolt, ezzel ő lett az első olyan kínai sportolónő, aki képes volt erre a mozdulatra. 

Ezek után azon sem lehet csodálkozni, hogy Csang Ce-jü csapata simán nyerte meg a nemzeti bajnokságot. 

A fiatal sportoló már most óriási népszerűségnek örvend Kínában. Az sem véletlen, hogy klubja igyekszik magához láncolni a hatalmas termetű kosarast. Ez azonban nem lesz egyszerű történet.

Hiába ajánlottak fel neki ugyanis évi 146 ezer eurós fizetést, a játékos ezt elutasította. Ez pedig azt is jelenti, hogy a következő teljes szezont nem játszhatja végig.

Mi állhat ennek az ügynek a hátterében? Nos, komoly vita alakult ki arról, hogy a rendkívüli méretekkel rendelkező sportoló képes lesz-e kibírni az élsport okozta terhelést. Többen azt állítják, hogy a 150 kilós nő erre nem lesz alkalmas. Mások szerint ez csak ürügy, a valódi okokat nem itt kell keresni. A játékos hosszú távú, ötéves szerződést akart kötni, ebbe viszont a klubja nem ment bele – pont az előbb leírt okokra hivatkozva.

Csang Ce-jü
A 226 centiméter magas Csang Ce-jü csapattársaival a kínai nemzeti bajnokságon
Fotó: DING LEI / XINHUA

A Guinness-rekordok könyve szerint a világ legmagasabb élő nője a törökországban élő Rumeysa Gelgi, aki 215,16 centiméter magas. A kínai kosárlabdázónő több mint tíz centiméterrel magasabb nála. Elképesztő magasságát genetikával magyarázza. Édesanyja (198 cm) a kínai válogatott korábbi centere volt, édesapja (213 cm) a kínai katonai csapatban játszott.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKormányinfó

A kis Simor igazi hülye

Bayer Zsolt avatarja

Ismét rommá égett a telexes a Kormányinfón!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.