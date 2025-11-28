Belehalhat-e a sportba a 226 centis és 150 kilós kosárlabdázónő?

Néhány nappal ezelőtt fejeződött be Kantonban a kínai nemzeti kosárlabda-bajnokság küzdelemsorozata. Ezen az eseményen a 18 éves, 226 centi magas és 150 kilós Csang Ce-jü zsákolt, ezzel ő lett az első olyan kínai sportolónő, aki képes volt erre a mozdulatra.

Ezek után azon sem lehet csodálkozni, hogy Csang Ce-jü csapata simán nyerte meg a nemzeti bajnokságot.

A fiatal sportoló már most óriási népszerűségnek örvend Kínában. Az sem véletlen, hogy klubja igyekszik magához láncolni a hatalmas termetű kosarast. Ez azonban nem lesz egyszerű történet.

Hiába ajánlottak fel neki ugyanis évi 146 ezer eurós fizetést, a játékos ezt elutasította. Ez pedig azt is jelenti, hogy a következő teljes szezont nem játszhatja végig.

Mi állhat ennek az ügynek a hátterében? Nos, komoly vita alakult ki arról, hogy a rendkívüli méretekkel rendelkező sportoló képes lesz-e kibírni az élsport okozta terhelést. Többen azt állítják, hogy a 150 kilós nő erre nem lesz alkalmas. Mások szerint ez csak ürügy, a valódi okokat nem itt kell keresni. A játékos hosszú távú, ötéves szerződést akart kötni, ebbe viszont a klubja nem ment bele – pont az előbb leírt okokra hivatkozva.

A 226 centiméter magas Csang Ce-jü csapattársaival a kínai nemzeti bajnokságon

Fotó: DING LEI / XINHUA

A Guinness-rekordok könyve szerint a világ legmagasabb élő nője a törökországban élő Rumeysa Gelgi, aki 215,16 centiméter magas. A kínai kosárlabdázónő több mint tíz centiméterrel magasabb nála. Elképesztő magasságát genetikával magyarázza. Édesanyja (198 cm) a kínai válogatott korábbi centere volt, édesapja (213 cm) a kínai katonai csapatban játszott.