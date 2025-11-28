Újabb rendezési botrány tört ki a 2026-os téli olimpia körül

Alig több mint két hónappal a 2026-os téli olimpia kezdete előtt a szervezők arra kényszerültek, hogy korlátozzák a jegyeladást az egyik versenyhelyszínen. Mindez azért történik, mert gondok akadtak egy új libegő megépítésével. Az új libegő, az Apollonio-Socrepes gondola, azért épül, hogy a nézőket a városközpontból a hegyi sípályákhoz, illetve a versenyközpontokhoz szállítsa. Ám az építkezés megcsúszott, semmi sem az eredeti tervek szerint halad. A helyi szervezők úgy döntöttek, hogy leállítják a jegyek eladását. Eredetileg naponta kétszázezer nézőt vártak erre a helyszínre, de ezt arra alapozták, hogy a felvonó időben elkészül és rendben üzemel majd. Mivel ez nem következett be, alternatív megoldások után kellett nézni, ez pedig nem lehet más, csak az autóbusz. Ám ekkora tömeg szállítására sem elég jármű, sem megfelelő számú sofőr nincsen.

Bajban vannak a téli olimpia szervezői, ha nem készül el időben a lanovka, káosz jön a játékok idején

A helyi döntéshozók most drasztikus lépést jelentettek be. A helyszínre autóval csak azok hajthatnak majd be, akik ott laknak. Mindenki másnak az autóbuszokat kell igénybe venni. Ez a szigorítás különösen fontos azért, mert a hegyi üdülőváros, Cortina d’Ampezzo, nem rendelkezik vasútállomással — az egyetlen bejáratot jelentő úton pedig az olimpiamentes időszakokban is hatalmasak a dugók.

Az Apollonio-Socrepes lanovka átadása és üzemelése kulcsfontosságú lenne: a tervek szerint tíz tartópillérrel és három állomással, ötven darab, kabinnal működne, ez a libegő óránként 2400 embert is képes lenne felvinni a hegyre.

Az építésért felelős állami ügynökség, a Simico arra tett ígéretet, hogy december végére mindennel elkészülnek. Ebben az esetben a libegő tesztelést 2026 januárjában el lehet kezdeni.

Ebben azonban kevesen bíznak. A libegő építését egy korábbi kisebb földcsuszamlás is késleltette. Egy, a városban élő könyvesbolt tulajdonosa szerint, ha a lift nem készül el, olyan közlekedési káosz várható, amelyet képtelenek lesznek kezelni. Ha a libegő átadása elmarad, az a szervezők számára is súlyos logisztikai és biztonsági kihívásokat jelent. Az autós forgalom és parkolás kezelése a szűk hegyi utak miatt komoly kockázatokat rejt magában.