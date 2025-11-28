OroszországNATOOPLANháborúorosz-ukrán háború

Nyilvánosságra került Németország titkos háborús terve

Az orosz-ukrán háború kitörése után Németország kidolgozott egy 1200 oldalas vészforgatókönyvet arra az esetre, ha Oroszország támadást indítana ellene, vagy egy NATO szövetséges ellen. Az OPLAN DEU részletesen leírja, miként vonhatnának be akár 800 ezer NATO-katonát, valamint háborús állapotok mellett hogyan biztosítható az infrastruktúra és a logisztikai hálózat zavartalan működése. A dokumentum kiemeli a civil és katonai együttműködés fontosságát, ami alapfeltétele a sikeres védekezésnek. Berlin célja nem a háború, hanem annak megelőzése az elrettentés erejével.

András János
2025. 11. 28. 19:20
Német Leopárd tankok Forrás: StockTrek Images via AFP
Az orosz-ukrán háború kitörését követően egy tucat magas rangú német katona egy berlini katonai központban ült össze, hogy elkészítsen egy titkos forgatókönyvet arra az esetre, ha Oroszország támadást indítana Németország ellen. Az OPLAN DEU (Operation Deutschland) nevű, mintegy 1200 oldalas anyag bemutatja, miként lehet akár 800 ezer NATO-katonát rövid időn belül a német keleti térségbe vezényelni, valamint hogyan tartható fenn a logisztika és hogyan maradhat működőképes az infrastruktúra egy fegyveres konfliktusban. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a siker nem kizárólag a haditechnika és a hadsereg létszámának függvénye, hanem annak is, mennyire tud együttműködni a civil és a katonai rendszer egy krízishelyzetben. Berlin célja, hogy elrettentéssel akadályozza meg egy háború kirobbanását – írja a The Wall Street Journal.

Németország célja világos elrettentéssel megelőzni egy háborút
Fotó: Pinter László / dpa Picture-Alliance/AFP

Oroszország 2022-es Ukrajna elleni támadása alapjaiban rendezte át Európa biztonsági viszonyait. Ezt követően kezdődött meg Németország átfogó katonai felkészítése, amelyet a Scholz-kormány 100 milliárd eurós haderőfejlesztési alappal indított el. Azóta a térség a második világháború óta nem látott tempóban erősíti katonai erejét, Németország pedig a Bundeswehr és civil intézmények együttműködésével szinte teljesen újraépíti háborús kapacitásait. 

A nyilvánosságra került titkos irat szerint a kikötők, vasútvonalak, közutak és repülőterek egyaránt létfontosságúak a NATO keleti irányú csapatmozgásaihoz. 

A német hírszerzés tavaly közel 10 000 kritikus infrastrukturális létesítmény háttérellenőrzését végezte el és az eredmények alapján folyamatosan finomítják a terveket. A Rheinmetall egy keletnémet helyszínen mindössze két hét alatt hozott létre egy ötszáz katonát befogadó, teljesen felszerelt tábort, hogy próbára tegyék a gyors kivitelezést.

A gyakorlatok megmutatták, hogy több területen elavult az infrastruktúra, és az erőfeszítések komoly logisztikai, valamint jogi korlátokba ütköznek.

Békeidőben az elavult törvények megnehezítik Németország védelmét a szabotázs ellen, ami az OPLAN egyik legnagyobb fenyegetése A dokumentum az „egész társadalom bevonása” elv legkézzelfoghatóbb mintája. A Bundeswehr így a polgári szférával is szorosabb kapcsolatot épít ki, a rendőrségtől a katasztrófavédelemig. A legutóbbi „Red Storm Bravo” gyakorlat Hamburgban is azt demonstrálta, milyen kihívásokkal kell számolni, amikor a civil és katonai szereplők egyszerre mozognak a városban. 

Az OPLAN egyik kidolgozója úgy fogalmazott: 

2023 elején még gyakorlatilag semmivel sem rendelkeztünk, de ma már kifejezetten elégedettek vagyunk az elért haladással.

Korábban ismertették azt is, hogy Friedrich Merz kancellár kijelentette: a Bundeswehrnek a lehető legrövidebb időn belül Európa legerősebb haderejévé kell válnia.

A terv célja egyértelmű

Németország és a NATO erőt akar mutatni, ezzel is jelezve, hogy egy esetleges orosz támadás kudarcra lenne ítélve. Egy magas rangú katonatiszt hangsúlyozta: 

a megelőzés lényege, hogy világossá tegyék a potenciális ellenfélnek, támadás esetén nem lehet esélye a győzelemre.

A német kancellár szerint a fenyegetés valós:

Nem állunk háborúban, de békeidőnek se nevezhetjük a jelenlegi helyzetet.

Borítókép: Német Leopárd tankok (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

