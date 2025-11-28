Nyilvánosságra került Németország titkos háborús terve

Az orosz-ukrán háború kitörését követően egy tucat magas rangú német katona egy berlini katonai központban ült össze, hogy elkészítsen egy titkos forgatókönyvet arra az esetre, ha Oroszország támadást indítana Németország ellen. Az OPLAN DEU (Operation Deutschland) nevű, mintegy 1200 oldalas anyag bemutatja, miként lehet akár 800 ezer NATO-katonát rövid időn belül a német keleti térségbe vezényelni, valamint hogyan tartható fenn a logisztika és hogyan maradhat működőképes az infrastruktúra egy fegyveres konfliktusban. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a siker nem kizárólag a haditechnika és a hadsereg létszámának függvénye, hanem annak is, mennyire tud együttműködni a civil és a katonai rendszer egy krízishelyzetben. Berlin célja, hogy elrettentéssel akadályozza meg egy háború kirobbanását – írja a The Wall Street Journal.

Németország célja világos elrettentéssel megelőzni egy háborút

Oroszország 2022-es Ukrajna elleni támadása alapjaiban rendezte át Európa biztonsági viszonyait. Ezt követően kezdődött meg Németország átfogó katonai felkészítése, amelyet a Scholz-kormány 100 milliárd eurós haderőfejlesztési alappal indított el. Azóta a térség a második világháború óta nem látott tempóban erősíti katonai erejét, Németország pedig a Bundeswehr és civil intézmények együttműködésével szinte teljesen újraépíti háborús kapacitásait.

A nyilvánosságra került titkos irat szerint a kikötők, vasútvonalak, közutak és repülőterek egyaránt létfontosságúak a NATO keleti irányú csapatmozgásaihoz.

A német hírszerzés tavaly közel 10 000 kritikus infrastrukturális létesítmény háttérellenőrzését végezte el és az eredmények alapján folyamatosan finomítják a terveket. A Rheinmetall egy keletnémet helyszínen mindössze két hét alatt hozott létre egy ötszáz katonát befogadó, teljesen felszerelt tábort, hogy próbára tegyék a gyors kivitelezést.