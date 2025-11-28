autós híre-autóvillanyautóelektromos autók

Három hónappal tovább lehet villanyautó-támogatást igényelni

Jövő február végéig meghosszabbítják az e-autó támogatás igénylési lehetőségét – jelentette be pénteki Facebook-bejegyzésében Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára.

Czepek elárulta, hogy az ősz elején harmadával, negyvenmilliárd forintra emelték meg a keretet és hozzátette, amíg marad forrás, lehet pályázni, ráadásul idén december 1-je helyett jövő február 26-án délelőtt tíz óráig. Mint ismert, a hazai vállalatok járművenként legfeljebb négymillió forintot kaphatnak tisztán elektromos hajtású autók megvásárlásához.

Már meghaladta a tízezret a vállalati e-autó program segítségével beszerezni kívánt klímabarát járművek száma, az igénylések alapján közel 7800 környezetkímélő személygépkocsi és több mint 2200 kisteherautó zöldítheti az állományt – tette közzé az Energiaügyi Minisztérium (EM).

November közepéig 10 030 gépkocsira érkezett be támogatási igény. A legkeresettebb márka több mint kétezer darabbal a BYD, a legnépszerűbb típus azonban a Tesla Model Y. Több mint 5700 gépkocsira már ki is fizettek összesen 22 milliárd forintot.

A támogatási lehetőség érdemben élénkíti a villanyautók hazai piacát. Októberben megdőlt a forgalomba helyezésük havi rekordja, már biztosra vehető az újabb éves csúcs is. A minisztérium számítása szerint idén munkába állhat a százezredik tisztán elektromos hajtású autó Magyarországon.

 

