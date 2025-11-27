autós hírEurópaújautó-piacelektromos autók

Jelentősen nőtt az új autók eladása októberben az Európai Unióban

A legnagyobb nyertesek a villanyautók, már minden hatodik új autó tisztán elektromos.

Forrás: Tesla
866 360-ról 916 609-re emelkedett az új autók eladása októberben az előző év azonos hónapjához képest – áll az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA honlapjára kedden fölkerült jelentésben.

Spanyolországban 15,9 százalékkal, Németországban 7,8 százalékkal, Franciaországban pedig 2,9 százalékkal nőtt, Olaszországban viszont 0,5 százalékkal csökkent a forgalomba került új autók száma.

Az elektromos járművek (BEV) eladása 38,6 százalékkal, 173 ezer 173-ra emelkedett az Európai Unióban októberben.

A Volkswagen-csoport eladásai az EU-ban 7,9 százalékkal, a Stellantis-é 6,6 százalékkal, a Renault-csoporté pedig 10 százalékkal nőtt a múlt hónapban. A BMW eladásai 8,7 százalékkal emelkedtek, míg fő versenytársa, a Mercedes-Benz eladásai 2 százalékkal nőttek. A Toyota-csoport járműveinek eladásai 10,8 százalékkal estek, a dél-koreai Hyundai-csoporté viszont 0,1 százalékkal nőttek, miközben Ford eladásai 8,8 százalékkal csökkentek októberben tavaly októberrel összevetve.

DACIA SANDERO III (BJI)
A Dacia Sandero vezeti az abszolút listát 
(Fotó: Dacia)

A Tesla 5647 elektromos járművet adott el az Európai Unióban a múlt hónapban, ami 48 százalékos csökkenést jelent a tavaly októberi 10 867-hez. Eközben a kínai BYD eladásai 195 százalékkal, 4525-ről, 13 350-re ugrottak.

Az idei első 10 hónapban az EU-ban az autóeladások 1,4 százalékkal, 8 974 026-ra nőttek. Az év elejétől október végéig 1 473 447 új BEV-autót regisztráltak, ami 25,7 százalékos növekedés. Az uniós piaci részesedés 16,4 százalékát tették ki, a részesedés nagyobb az egy évvel korábbi 13,2 százaléknál. A benzinüzemű autók részesedése 27,4 százalékra zsugorodott az egy évvel korábbi 34 százalékról, a dízelüzeműeké pedig 12,3 százalékról, 9,2 százalékra csökkent.

Az ACEA honlapján szereplő adatok szerint Magyarországon 10 803 új autót helyeztek forgalomba októberben, 7,7 százalékkal többet az egy évvel korábbi 10 034-nél. A dízel autók eladása 17,2 százalékkal, 1077-re esett, míg a benzineseké 11,7 százalékkal, 2662-re csökkent. A villanyautók eladása 48,3 százalékkal, 943-ra emelkedett, a hálózatról is tölthető, plug-in hibrid (PHEV) autóké 62,8 százalékkal, 666-ra ugrott, míg a hibrid-elektromos (HEV) autóké 17,2 százalékkal, 5415-re bővült októberben éves összevetésben.

Az idei első tíz hónapban 106 755 új autót helyeztek forgalomba Magyarországon, 7,7 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. A dízel autók eladása 1,2 százalékkal, 12 304-re nőtt, a benzineseké 14,4 százalékkal, 25 610-re csökkent. A villanyautók eladása 25,2 százalékkal, 8968-ra, PHEV-autóké 12,8 százalékkal, 5308-ra, a PHEV-autóké pedig 20,2 százalékkal, 53 995-re emelkedett.

 

